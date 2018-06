SEOUL – PD Cha Young Hoon, sutradara Are You Human Too?, mengungkapkan kekagumannya kepada aktor Seo Kang Joon. Dalam sebuah wawancara, dia bahkan tak sungkan menyebut Seo adalah kunci sukses drama tersebut.

"Are You Human Too? tidak dapat dipisahkan dari akting dan popularitas Seo Kang Joon. Aku banyak berutang padanya. Sebagai sutradara, aku hanya memberikan sedikit arahan untuknya," ujar PD Cha seperti dilansir dari Soompi, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: Saingi Koki Profesional, 6 Artis Korea Ini Juga Jago Masak

Menurut sang sutradara, kehebatan akting Seo Kang Joon terlihat dari kepiawaiannya memerankan karakter manusia dan robot sekaligus. "Setiap syuting, kami memutuskan bagaimana seharusnya Seo Kang Joon berlakon. Kami bahkan memberikan berbagai versi akting berbeda untuk dia pilih. Tetapi, dia mengeksekusi karakter itu dengan sangat baik. Aku bahkan tak perlu mengarahkannya," tutur sutradara yang juga menggarap Uncontrollably Fond tersebut.

Tidak hanya itu, PD Cha juga memuji tampilan fisik sang aktor. "Seo Kang Joon sangat tampan. Dia memiliki penampilan yang tidak realistis. Ketika dia tersenyum lembut selama syuting, aku akan bertanya, 'Mengapa kau tersenyum seperti itu?',” ujarnya berkelakar.

Maka tak heran, dua episode terbarunya yang tayang pada 12 Juni 2018, Are You Human Too? sukses mengantongi rating tertinggi, 9,9 persen. Angka itu merupakan capaian tertinggi sejak drama tersebut debut pada 4 Juni 2018. Pada awal penanyangannya, serial itu hanya mampu meraih rating sekitar 5,2 persen dan 5,9 persen.

Baca juga: 9 Idol Korea yang Jalani Diet Menyiksa Demi Penampilan Sempurna

Serial bergenre science-fiction itu merupakan proyek pra-produksi yang digarap dengan bujet mencapai Rp 130 miliar. KBS Media memulai proses syuting pada akhir Juni 2017 dan merampungkannya pada 29 November 2018.

Hingga saat ini, drama tersebut telah menayangkan delapan episode dan akan berakhir dengan 36 episode, pada 31 Juli 2018. Setiap episodenya, memiliki durasi penyangan sekira 35 menit. Selain Seo Kang Joon, beberapa nama populer lainnya turut mengisi serial tersebut. Sebut saja Gong Seung Yoon, Lee Joon Hyuk, Park Hwan Hee, Kim Sung Ryung, hingga Yu Oh Seong.

(SIS)