SEOUL – Drama terbaru Seo Kang Joon, Are You Human Too?, sukses meraih rating tertinggi sejak debut pada 4 Juni 2018. Berdasarkan data Nielsen Korea, episode 7 dan 8 yang tayang pada 12 Juni 2018, masing-masing menuai rating 7,7 persen dan 9,9 persen.

Dengan torehan itu, Are You Human Too? sukses memimpin rating drama slot tayang Senin-Selasa pada pekan ini. Drama arahan Cha Young Hoon itu tampaknya diuntungkan dengan keputusan MBC dan SBS membatalkan penayangan Lawless Lawyer dan Wok of Love karena Summit Korea Utara-Amerika Serikat.

Selain itu, cerita yang semakin seru menjadi alasan drama pra-produksi itu semakin diminati publik Korea. Dalam dua episode terakhirnya, robot Nam Shin III (Seo Kang Joon) dikisahkan mulai menunjukkan sisi kemanusiannya untuk pertama kali. Ia membantu Kang So Bong (Gong Seung Yeon) dari peristiwa kebakaran yang hampir membunuhnya.

Dari sinilah chemistry dan kedekatan antarpemeran utama itu mulai terjalin. Belum lagi, beberapa scene yang mendebarkan, di mana identitas Nam Shin III sebagai robot hampir terkuak.

KBS Media tampaknya tak sia-sia merogoh kocek hingga Rp130 miliar untuk menggarap drama tersebut. Bahkan, drama ini masuk dalam deretan drama berbiaya produksi termahal di Korea bersama Iris 2, Saimdang, dan Memoir of Colors. Proyek ini memulai produksi pada Juni 2017 dan menyelesaikan syuting selama 5 bulan.

Drama yang juga dibintangi aktris Gong Seung Yeon itu berkisah tentang seorang pria kaya bernama Nam Shin yang koma akibat kecelakaan. Kondisi itu membuat Oh Ra Ra, sang ibu yang sekaligus pakar artificial intelligence, menciptakan robot serupa Nam Shin, sebagai pengganti anaknya.

Kisah drama ini semakin kompleks ketika Nam Shin III harus berhadapan dengan pengawal wanitanya, Kang So Bong (Gong Seung Yeon), yang merupakan seorang mata-mata. Lalu akan seperti apa kelanjutan nasib Nam Shin III? Serial Are You Human Too? bisa disaksikan setiap Senin-Selasa, pukul 22.00 KST.

(SIS)