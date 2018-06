LOS ANGELES - Chart Billboard World Album didominasi oleh sejumlah album dari boygrup Korea. Diantaranya album dari BTS, SHINee, dan Wanna One. Mereka bahkan mampu bertahan di deretan 10 besar chart tersebut selama berminggu-minggu.

Sebut saja, album terbaru BTS, ‘Love Yourself: Tear’ yang terus berada diperingkat pertama dalam 3 minggu berturut-turut. Tidak hanya sampai disitu, album ketiga grup yang debut pada 2012 tersebut, ‘You Never Walk Alone’ juga masih bertengger di posisi 10.

Album tersebut merupakan kemasan ulang dari album kedua mereka, ‘Wings’ yang rilis pada Februari 2017. Album ini berisi total 18 lagu beberapa lagu baru di antaranya berjudul Spring Day, Not Today, Outro: WINGS dan A Supplementary Story: You Never Walk Alone.

Kemudian, album comeback SHINee, ‘The Story of Light EP.1’ harus turun diurutan ke-5, setelah memulai debutnya diposisi ke-4, pada minggu lalu.

Album ini merupakan bagian pertama dari album grup besutan SM Entertainment tersebut. Mereka merilis ‘The Story of Light’ dalam 3 bagian, yang rilis pada 2018 namun berbeda tanggal. EP 1 dirilis pertama kali pada 28 Mei 2018, sementara dua lainnya masing-masing 11 Juni 2018 dan 25 Juni 2018.

Lebih lanjut, album ‘The Story of Light’ sekaligus menjadi comeback pertama SHINee dengan empat personel. SHINee harus kehilangan salah satu personelnya, setelah Jonghyun memutuskan mengakhiri hidupnya pada Desember 2017.

Kemudian, idol K-pop lainnya yang mampu tembus 10 besar chart World Album adalah Wanna One. Album mini grup jebolan Produce 101 season 2, bertajuk ‘1 ÷ x = 1 (Undivided)’ telah memasuki urutan ke- 8.

Untuk informasi, album tersebut adalah album terakhir bagi Kang Daniel cs, hal ini karena mereka akan bubar pada akhir Desember 2018 untuk kembali ke agensinya masing-masing.

Nah, untuk yang penasaran berikut urutan 10 teratas chart Billboard World Album, seperti dilansir dari Billboard, Rabu (13/6/2018).

1. BTS – ‘Love Yourself: Tear’

2. BTS – ‘Love Yourself: Her’

3. Yaakov Shwekey – ‘Musica’

4. Loreena McKennitt- ‘Lost Souls’

5. SHINee – ‘The Story Of Light EP.1’

6. Coeur de Pirate – ‘En Cas de Tempete, Ce Jardin Sera’

7. Celtic Thunder – ‘Celtic Thunder X’

8. Wanna One – ‘1÷x=1 (Undivided)’

9. Celtic Woman – ‘Homecoming: Live From Ireland’

10. BTS – ‘You Never Walk Alone’

