JAKARTA - Bertepatan dengan bulan Ramadan, artis Renata Kusmanto dan Fachri Albar baru saja merayakan hari jadi pernikahan yang keempat tepat pada 12 Juni 2018. Peringatan pernikahan itu, diungkapkan melalui foto dan keterangan tulisan yang diunggah pada akun Instagram pribadinya istri Fachri Albar @Renata711.

Seperti diketahui, suami Renata yaitu, Fahri Albar saat ini, sedang terkena kasus narkotika dan sedang menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur Jakarta Timur. Sebelumnya Fachri Albar dituntut jaksa penuntut umum (JPU), sembilan bulan penjara.

Pada unggahan itu, Renata memperlihatkan keluarga kecilnya yang terdiri dari sang suami Fachri Albar dan kedua anaknya. Dalam foto tersebut, keempatnya kompak sedang melihat pemandangan malam di salah satu kota.

(Baca Juga: Dina Lorenza Pastikan Suaminya Tak Ditangkap Kasus Narkoba)

(Baca Juga: Jeremy Renner Komentari Absennya Hawkeye dalam Avengers: Infinity War)

Terlihat, pada foto, keluarga Fachri Albar itu juga kompak memakai pakaian serba hitam kecuali, anaknya yang kecil memakai pakaian serba putih. Renata pun melengkapi unggahan foto itu, dengan kalimat ucapan hari pernikahan dan menginginkan sang suami cepat kembali ke rumah.

"Happy 4th anniv @aialbar it's been an interesting journey #familylife #bringpapahome," kata Renata pada Instagramnya, Selasa (12/6/2018).

Melihat unggahan tersebut, para warganet pun ikut berkomentar. Sebagian besar dari mereka pun menunjukkan berbagai kalimat pujian dan penyemangat kepada ibu dua anak tersebut.

"Selamat ulangtahun pernikahan semakin kuat, semakin solid, semakin mengenal satu sama lain, saling melengkapi & membahagiakan selama lamanya penuh cinta," tulis @sharainedita.

"Happy anniversary @aialbar @renata711," sahut @drina07.

"Dibalik coba'an itu, pasti ad hikmax teteplah bersabar," sambung @antyyyanty.

"Happy anniversary yaa mbk semoga Allah selalu melindungi keluarga mbk aamiin," ujar @vertitiamy.

Sebelumnya, kesetiaan cinta Renata Kusmanto kepada suaminya Fachri Albar nampaknya tengah diuji kala harus mendampingi suaminya dalam menghadapi kasus narkoba yang tengah menjeratnya.

Renata mampu membuktikan kesetiannya. Hal itu terbukti lantaran ibu dua anak itu selalu memberikan dukungan kepada suami, dengan selau mendampingi baik saat menjalani rehab di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) maupun dalam persidangan yang baru saja digelar Selasa, 15 Mei 2018.

(aln)