LOS ANGELES – HBO pekan lalu mengumumkan akan merilis prekuel dari serial tersuksesnya sepanjang masa, Game of Thrones. Prekuel tersebut akan digarap oleh Jane Goldman sebagai penulis skenario.

George R.R. Martin selaku penulis novel A Song of Ice and Fire baru-baru ini mengungkapkan beberapa detail terbaru dari proyek prekuel GoT ini. Melalui blog pribadinya, George mengumumkan bahwa ia akan bergabung dengan Jane dalam penulisan skenario. Sejauh ini prosesnya baru memasuki bagian awal.

“Kami belum mendapatkan sutradara, pemain, lokasi, atau bahkan judul,” ungkapnya.

“Aku memilih untuk menamaninya The Long Night, yang menjelaskan semuanya, tapi aku tidak terkejut jika judul itu ditolak. HBO pasti ingin memasukkan frase Game of Thrones di dalam judulnya nanti,” lanjutnya.

Sementara para penggemar bahagia mendengar kabar baik ini, George juga mengonfirmasi bahwa ada satu prekuel yang ditolak oleh HBO. Awalnya George memang menawarkan empat prekuel untuk Game of Thrones.

Namun dengan satu judul digugurkan, kini HBO hanya memiliki tiga prekuel yang memiliki periode, karakter, dan jalan cerita yang berbeda satu sama lain.

“Segala sesuatu yang aku katakan menunjukkan bahwa kami setidaknya membutuhkan satu pilot lagi, dan mungkin lebih dari satu, di tahun-tahun mendatang. Kami memang keseluruhan dunianya dan puluhan ribu tahun sejarah untuk dimainkan. Bagaimanapun ini adalah industry televisi, jadi tidak ada yang pasti,” pungkasnya seperti dilansir Aceshowbiz, Selasa (12/6/2018).

(ade)