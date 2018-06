JAKARTA - Tujuh tahun menikah dengan Agus Rahman, Dewi Sandra hingga kini masih belum diberi kepercayaan untuk memiliki momongan. Namun kehamilan di usia yang menginjak 38 tahun, ia akui selalu menjadi doa serta penantiannya.

Akan tetapi, pelantun Tak Ingin Lagi tersebut juga mengaku tidak menjadikan kehamilan dan hadirnya momongan sebagai patokan agar dirinya bisa lebih bahagia. Menurutnya, hal tersebut tidak adil baginya.

"Aku sih masih tetap menanti (momongan), semua orang juga menanti buat aku ya? Bagus tambah memberiku beban. Tapi aku sudah di fase di mana itu bukan menjadi patokanku sebagai wanita sesungguhnya," ungkap Dewi Sandra.

"Buat aku itu bukan patokan. Aku enggak mau itu jadi patokan kebahagiaan aku, benar-benar ada di aku berhasil memiliki keturunan. Enggak bisa begitu. Sangat tidak fair dan aku enggak mau mencari sesuatu untuk disalahkan," sambungnya.

Tak hanya menolak untuk menyalahkan kehendak Allah, ia juga enggan untuk menyalahkan dirinya serta orang lain mengenai hal tersebut. Menurutnya, Allah punya hak untuk menentukan apakah dirinya pantas menjadi orang yang dipercaya memiliki momongan atau tidak.

"Menyalahkan diri sendiri, pasangan, lingkungan, nanti sampai yang menciptakan kita, 'Mengapa Allah tidak adil? Mengapa mengapa?' You know all those things yang bisa menjadi negatif," paparnya.

"Aku lebih di titik biarlah Allah mengatur dengan apapun cara-Nya. Kalau saya termasuk orang yang tidak dipercaya, itu adalah haknya Allah. Saya tidak tahu apa yang terbaik dan terburuk untuk saya," sambungnya.

Ia kembali menyatakan bahwa saat ini dirinya lebih memilih untuk selalu berprasangka baik. Bahkan tak henti-hentinya ia berdoa agar segala keinginannya bisa terkabul.

"Aku percaya dengan khusnudzon. Dengan percaya Allah berikan yang terbaik. Semoga Insya Allah doa-doa yang tidak dikabulkan bisa menjadi sesuatu di akhirat nanti," tandasnya.

