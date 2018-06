JAKARTA – Model sekaligus aktris Kimmy Jayanti diketahui saat ini tengah berlibur di Hawaii, Amerika Serikat. Dalam sebuah foto di Instagram, istri dari pesepak bola Greg Nwokolo ini mengatakan bahwa liburannya kali ini dalam rangka babymoon.

Melalui akun Instagram pribadinya, Kimmy membagikan potret dirinya yang terlihat tengah berada di sebuah pantai. Dalam foto tersebut, wanita berusia 26 tahun itu terlihat mengenakan pakaian renang berwarna kuning. Bagian dada Kimmy terlihat sedikit terbuka namun masih ditutupi dengan ikatan tali yang menjadi model baju renangnya itu.

Melengakapi unggahannya, Kimmy menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut.

“Ayo kita mulai babymoon,” tulis Kimmy di unggahan Instagramnya, Senin (11/6/2018).

Unggahan Kimmy itu pun kemudian diramaikan oleh para warganet melalui kolom komentar. Mereka pun terlihat heran akan tulisan pemeran Via dalam film I Know What You Did on Facebook ini yang mengatakan liburannya dalam rangka babymoon. Selain itu, para warganet pun mendoakan kesehatan Kimmy dan calon buah hatinya.

Akan tetapi, Kimmy menambahkan tulisan di unggahannya itu. Ia mengatakan bahwa yang dimaksudnya adalah honeymoon atau bulan madu.

“Bukan. Ini masih dalam rangka bulan madu 😍#mylifeisablessing #kimmyjayanti #godisgood #hawaii #waikiki,” tulis Kimmy di unggahan yang sama.

Seperti diketahui, Kimmy Jayanti resmi dipersunting oleh pesepak bola Greg Nwokolo pada 21 Mei 2018. Pernikahan mereka diselenggarakan di Australia Barat secara tertutup dari media.

Namun, momen pernikahan mereka berhasil dibagikan oleh sebuah akun gosip di Instagram. Dalam video tersebut terungkap jika pernikahan Kimmy dan Greg dilangsungkan di Matilda Bay Marine, Perth, Australia.

Hubungan asmara Kimmy Jayanti dan Greg Nwokolo memang kerap ditutupi di hadapan publik. Baik Kimmy ataupun Greg tak pernah mengunggah foto kebersamaannya. Meskpun demikian, hubungan mereka terungkat ketika Kimmy tertangkap kamera tengah mencium mesra pemain Madura United itu di sebuah acara.

