LOS ANGELES - Ajang penghargaan tertinggi teatrikal dan drama musikal Amerika, yakni Tony Awards telah selesai dilaksanakan. Beberapa pementasan teatrikal pun berhasil memenangkan penghargaan tersebut, termasuk salah satu teatrikal dari Harry Potter.

Reuters pada Senin (11/6/2018) melaporkan jika teatrikal ‘Harry Potter : The Cursed Child’ berhasil memenangkan piala Tony untuk pagelaran teatrikal terbaik. Hal ini terjadi setelah pagelaran teatrikal tersebut mendapat sambutan yang baik di London dan Amerika.

Pementasan teatrikal Harry Potter dikabarkan telah memecah rekor produksi sekira USD2 juta atau Rp27,9 miliar. Pementasan teatrikal tersebut juga berhasil memenangkan total enam penghargaan Tony, termasuk pementasan teatrikal baru terbaik dan sutradara terbaik.

Di sisi lain, pagelaran teatrikal ‘The Band’s Visit’ berhasil menyapu kategori musikal dengan 10 kemenangan sekaligus. Penghargaan ini juga termasuk sebagai pementasan musikal terbaik di penghargaan Broadway, yang merupakan penghargaan terbaik di teater.

Sebenarnya, pementasan tersebut hanya kehilangan satu penghargaan saja, jika ingin menyapu bersih 11 nominasi yang mereka dapatkan pada piala Tony saat ini. Jumlah penghargaan ini hampir menyamai pendapatan ‘The Producers’, dengan 12 penghargaan sekaligus.

Lalu, Glenda Jackson dan Andrew Garfield membawa pulang penghargaan akting terbaik. Garfield memenangkan aktor terbaik dalam sebuah drama untuk penampilannya di pementasan teatrikal ‘Angels in America’.

Sedangkan Jackson yang pada akhirnya kembali ke Broadway setelah 30 tahun, setelah lepas dari masa jabatan yang panjang sebagai politikus Inggris, dinobatkan sebagai aktris terbaik untuk penampilannya dalam tur-de-force di ‘Three Tall Women’ milik Edward Albee.

Lalu, roker Bruce Springsteen menerima penghargaan Tony spesial. Kemudian, kebangkitan drama AIDS ‘Angels in America’ dinobatkan sebagai pementasan kembali terbaik dan ‘Once On This Island’ memenangkan pementasan kebangkitan musik terbaik.

Terakhir, aktris veteran Chita Rivera dan impresario musik Inggris Andrew Lloyd Webber menerima penghargaan Lifetime Achievement. Sementara itu, aktor, penulis dan komedian John Leguizamo diberi Tony khusus untuk pertunjukan one-man-nya, ‘Latin History for Morons’.

(edi)