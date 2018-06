LOS ANGELES - Pada awal 2018 lalu, Ariana Grande mengumumkan jika dirinya akan melakukan sesuatu yang heboh setiap tanggal 20 di setiap bulannya. Hal ini ditunjukkannya dengan meluncurkan ‘No Tears Left To Cry’ pada 20 April lalu, dan tampil sebagai penyanyi pembuka acara BBMA 2018, pada 20 Maret.

Dan baru-baru ini, Ariana baru saja membocorkan sesuatu yang baru. Untuk menyambut tanggal 20 Juni ini, dia telah mempersiapkan bukan hanya satu hal yang besar, melainkan dua hal sekaligus.

Yang pertama, dia mengumumkan akan meluncurkan lagu terbarunya, yakni ‘The Light is Comin’. Lagu ini merupakan sebuah lagu hasil kolaborasi dengan rapper wanita kenamaan, Nicki Minaj.

Kemudian, kejutan kedua, dia mengumumkan kapan para penggemarnya dapat melakukan pre-order terhadap album terbarunya, yakni ‘Sweetener’. Melansir dari laman Billboard, Senin (11/6/2018), keduanya akan hadir 10 hari lagi.

“Sepuluh hari lagi sebelum ‘The Light is Comin’ dan pre-order album saya,” kata Ariana pada Minggu (10/6/2018) malam waktu setempat.

ten days til the light is comin & my album preorder 💡 pic.twitter.com/FpChHYyiTi— Ariana Grande (@ArianaGrande) June 10, 2018