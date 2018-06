LOS ANGELES – Kabar duka datang dari dunia seni peran Hollywood. Pemeran gadis James Bond pertama, Eunice Gayson, meninggal dunia pada usia 90 tahun.

Sebagaimana dilansir dari BBC, pada Minggu (10/6/2018), kabar duka tersebut pertama kali dibagikan lewat akun Twitter resmi Gayson, “Kami sangat sedih mengetahui Eunice telah meninggal dunia pada 8 Juni 2018. Wanita menakjubkan yang meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang ia temui. (Eunice) akan sangat dirindukan.”

Ungkapan belasungkawa juga berdatangan, salah satunya dari produser film seri James Bond, Michael G. Wilson dan Barbara Broccoli.

Melalui akun resmi 007, kedua produser tersebut mengatakan, “Kami sangat sedih mendengar kabar Eunice Gayson, pemeran ‘Bond Girl’ pertama yang memerankan Sylvia Trench dalam film Dr. No dan From Russia With Love telah meninggal dunia. Dukacita kami bersama keluarganya,” ungkap produser tersebut.

Pada 2012, dalam sebuah wawancara, Gayson sempat menuturkan kesulitannya melakoni sosok Sylvia Trench. Terlebih, Gayson didapuk menjadi orang pertama yang membantu menciptakan slogan untuk film seri James Bond bersama lawan mainnya, Sean Connery.

Gayson berkata, “Trench harusnya menyebut James Bond, tapi yang keluar adalah Sean Bond. Kalau begitu, James Connery akan berteriak ‘Cut! Cut! Cut!,” kata Gayson.

Atas dorongan sang sutradara saat itu, Terence Young, Gayson pun mengajak Connery untuk beristirahat sembari minum untuk merelaksasi diri. Setelah itu, dia kembali untuk menjalani adegan yang cukup sulit itu dengan sempurna.

Gayson merupakan satu-satunya gadis James Bond yang muncul sebanyak dua kali dalam film seri Bond. Sama seperti banyak gadis Bond pada era 1960 hingga ‘70-an, suara Gayson direkam ulang oleh artis sulih suara Nikki van der Zyl.

Tak hanya bermain di seri Bond, wanita kelahiran Surrey, Inggris, itu juga kerap muncul di sejumlah film layar lebar lainnya. Salah satunya adalah film The Revenge of Frankenstein pada 1958 yang dirilis sebelum ia menjadi gadis Bond. Setelah itu, Gayson juga kerap muncul di serial televisi klasik seperti The Saind dan film The Avengers.

