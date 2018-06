LOS ANGELES – Pencinta film seri Game of Thrones patut bergembira. Pasalnya, HBO telah resmi mengumumkan akan meluncurkan prekuel salah satu dari lima spin-off yang potensial dari seri Game of Thrones.

Melansir BBC, Minggu (10/6/2018), penulis buku George RR Martin telah menciptakan seri baru ini bersama penulis naskah asal Inggris, Jane Goldman. Meski demikian, penggemar Game of Thrones harus bersabar. Pasalnya, para eksekutif HBO mengungkapkan bahwa setiap spin off tidak akan disiarkan sampai akhir musim Game of Thrones pada 2019.

Game of Thrones merupakan film seri HBO yang paling populer hingga saat ini. Sejak disiarkan pada 2011, film seri itu sukses menarik perhatian jutaan penonton dari seluruh dunia dan memenangkan sejumlah penghargaan.

Nantinya, prekuel tersebut akan bercerita tentang apa yang terjadi ribuan tahun sebelum pertempuran di atas Iron Throne. Jangan berharap ada karakter baru yang akan muncul pada prekuel ini. Namun karakter leluhur kuno mereka bisa saja muncul.

"Keturunan dunia dari Golden Age of Heroes masuk ke dalam jam yang paling gelap,” ungkap HBO dalam pernyataannya.

Asal muasal White Walker juga menjadi titik plot lain yang akan dikeluarkan dalam prekuel tersebut. Dalam sebuah pernyataan, HBO mengungkapkan, humanoids bermata biru merupakan ancaman besar dalam rangkaian serial tersebut. Tak ketinggalan, sejarah Starks juga akan dikupas dalam prekuel ini.

Dalam setiap musim, HBO dapat mengeluarkan pembiayaan lebih dari USD50 juta untuk menggarap produksi ini. Meski demikian, Casey Bloys, Presiden Program HBO, mengatakan kepada The Hollywood Reporter bahwa seri Game of Thrones tidak akan terfokus pada alur cerita saat ini.

“Cerita ini, A Song of Fire and Ice sudah selesai. Tidak akan ada lagi kebangkitan, reboot, ataupun spin-off,” kata Bloys.

