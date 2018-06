JAKARTA - Komentar Nikita Mirzani soal perbuatan lebay Via Vallen atas unggahan screen shoot yang menunjukkan dugaan pelecehan seksual oleh pesepakbola sepertinya berbuntut panjang. Fans Via masih menyerang Niki karena tak terima idolanya disebut lebay oleh istri Dipo Latief tersebut.

Bahkan setelah Niki mengunggah obrolannya dengan pelantun Sayang itu, serangan fans kepada Niki tak kunjung mereda. Karena itu, Niki memilih untuk memberikan penjelasan atas sikapnya tersebut.

"Ternyata dengan postingan gue yang baru itu, masih banyak yang belum paham juga. Gue bingung sekolahnya pada dimana sih? Apa kurang jelas tulisan gue? Harus dengan tulisan yang mana lagi sih," tulis Niki, Sabtu (9/6/2018).

Niki bukan tanpa alasan menyebut tindakan Via berlebihan atau lebay. Menurutnya, pedangdut asal Surabaya tersebut tak akan mengekspos pelecehan yang diterimanya seandainya itu bukan berasal dari public figure.

"Dipermudah saja ya bahasanya. Gini deh, kira-kira kalau yang DM orang biasa saja, bukan kalangan dari mana pun, apa mau yang bersangkutan posting di IG Story-nya? Mudah-mudahan saja pada ngerti kali ini ya," papar Niki mencoba menjelaskan.

"Jadi fans fanatik boleh-boleh aja, tapi yang pinter dong. Waktu sekolah itu belajar apa makanin meja sama bangku sekolah saja," pungkas Niki.

Sayangnya, penjelasan Niki ini tetap tak bisa diterima oleh fans Via. Penggemar bahkan menyebut jika Niki sengaja mencari sensasi agar jadi bahan pemberitaan.

"Bilang aja caper, abis ini di panggil acara gossip deh," tulis netizen di kolom komentar Niki.

"Perasaan gua punya acara gossip sendiri deh," balas ibu dua anak tersebut.

Viralnya kabar perseteruan Nikita dengan Via bermula pada komentarnya soal postingan pedangdut muda itu mengenai sosok pesepakbola yang dicurigai telah melecehkan Via. Setelah banyaknya kabar yang beredar, Nikita akhirnya mengklarifikasi bahwa hubungannya dengan Via baik-baik saja, tidak ada masalah di antara mereka.

(LID)