Alhamdulillah bayar listrik kita sudah kembali seperti sedia kala, dng komunikasi yg baik semua akan kembali baik. terima kasih tabayunnya @pln_id, @pln_disjaya temen2 jg bisa download aplikasi PLN untuk bisa lebih updates, alhamdulillah thr karyawan jadi bisa full 😄 @fenitarie

