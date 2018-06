SEOUL - Drama komedi Go Go Waikiki memastikan akan menggarap season kedua, setelah sebelumnya selesai tayang pada 17 April 2018. Hal ini telah dikonfimasi oleh C-JeS Production dan Drama House, selaku pihak produksi drama.

"Kami sedang mempersiapkan tahap perencanaan season kedua dari drama Go Go Waikiki," ujar C-JeS Production dan Drama House seperti dilansir dari Soompi, Jumat (8/6/2018).

Namun sayangnya masih belum banyak rincian tentang produksi drama tersebut. Selain itu, para pemain pun masih belum diputuskan. Seperti yang kita tahu, Kim Jung Hyun, Lee Yi Kyung, Song Seung Won, Jung In Sung, Go Won Hee, dan Lee Joo Woo adalah sederet pemeran utama dalam serial komedi itu.

Menariknya, pasangan kekasih drama Go Go Waikiki, Lee Yi Kyung dan Ju In Sung memberikan kabar mengejutkan baru-baru ini. Setelah mengumumkan hubungannya ke depan publik pada episode terakhir drama. Mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang terjalin lebih dari setahun tersebut, pada 7 Juni 2018.

“Benar bahwa keduanya putus baru-baru ini. Kami tak tahu penyebab pastinya, namun keduanya putus secara baik-baik karena jadwal pekerjaan mereka yang begitu padat. Namun Jung dan Lee masih tetap menjadi teman baik yang saling mendukung satu sama lain,” ungkap perwakilan C-JeS Entertainment selaku agensi Jung.

Nah, bagaimana kelanjutan Go Go Waikiki season 2? Mungkin ini adalah hal yang menarik untuk ditunggu. Mengingat drama tersebut juga memiliki kisah yang unik dan anti mainstream. Go Go Waikiki season 1 berkisah tentang tiga pria yang menjalankan guesthouse bernama Waikiki. Mereka tengah berjuang untuk mimpinya masing-masing, namun selalu gagal. Kemudian, kehidupan mereka lebih kompleks ketika datang seorang bayi bernama Sol. Drama tersebut tayang pada 5 Februari 2018, di JTBC. Serta mendapatkan rating rata-rata sekira 1,8 persen.

