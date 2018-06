JAKARTA – Setelah menyebut penyanyi dangdut Via Vallen berlebihan terkait kejadian pelecehan seksual, Hubungan Nikita Mirzani dan pelantun lagu Sayang itu disebut tak baik. Wanita yang akrab disapa Niki itu pun mengatakan bahwa fans dari Via menyerangnya. Untuk mengklarifikasi masalah tersebut, istri dari Dipo Latief ini pun mengunggah isi percakapan dirinya dan Via.

Melalui unggahan di Insta Stories, Nikita Mirzani mengunggah tangkapan layar percakapannya dengan Via melalui pesan langsung di Instagram. Percakap tersebut diawali oleh Via yang merasa heran lantaran kini dia dan Niki dikabarkan sedang bertengkar. Padahal yang terjadi sebenarnya, di antara mereka berdua tak ada masalah apapun.

“Padahal aku Cuma bilang lebay. Itu bukan berarti enggak ngedukung ya. Aku dukung banget karena kalau kasus begitu harusnya kamu langsung lapor polisi. Kalau orang tanya ke aku, kamu tahu kan aku selalu ngomong apa adanya. Jadi diserang fans kamu nih. Gimana ini neng?” ujar Nikita kepada Via, Jumat (8/6/2018).

(Baca Juga: Nilai Via Vallen Lebay, Sindiran "Pedas" Banjiri Nikita Mirzani)

“Iya mba Niki, aku tahu mbak Niki orangnya emang blak-blakan apa adanya. Cuma sama orang-orang jadi dibentuk kayak kita itu musuhan. Padahal aku sama mbak baik-baik aja,” jawab Via masih dalam percakapan di pesan langsung Instagram.

Kemudian, Via pun mengungkapkan alasan untuk tidak melaporkan masalah pelecehan sosial itu kepada pihak yang berwajib seperti apa yang disarankan oleh Niki. Menurut penyanyi dangdut asal Jawa Timur ini, sanksi sosial dirasa lebih layak untuk sang pelaku pelecehan.

Mendengar alasan Via, ibu dua anak itu pun kembali menyarankan agar Via tak menutup nama sang pelaku. Sebab, identitas pelaku yang belum jelas itu dapat menimbulkan fitnah. Selain itu, jika nama sang pelaku dibuka oleh Via, sanksi sosial akan lebih mengena. Kemudian, Niki pun meminta izin kepada penyanyi berusia 26 tahun itu untuk membagikan percakapan mereka melalui Insta Stories. Via mengizinkan dengan catatan agar Niki tak mengejek fansnya.

Seperti diketahui, salah seorang pesepakbola tenar yang diduga adalah Marko Simic mengirimkan Direct Message (DM) dimana meminta agar Via menggunakan pakaian seksi di kamarnya. Melihat itu, pelantun lagu Sayang ini langsung meradang hingga mengunggah percakapan dengan oknum pesepakbola itu melalui media sosial.

Menanggapi pelecehan seksual yang dialami Via, Nikita Mirzani mengatakan jika penyanyi lagu Bojo Galak itu berlebihan. Niki pun kemudian menyarankan Via untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib di bandingkan hanya mengunggah bukti percakapan.

(aky)