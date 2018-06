LOS ANGELES - Anthony Bourdain sudah dikenal sebagai seorang koki selebriti terkenal di industri hiburan luar. Selain jago dalam urusan masak, Bourdain juga dikenal sebagai seorang story teller hebat.

Jejak kariernya di dunia hiburan dimulai dengan tayangan televisi dan buku. Ia mengeksplorasi kondisi manusia dan membantu audiens untuk berpikir berbeda tentang makanan, travel, dan mereka sendiri.

Sepanjang kariernya itu, Bourdain telah mendapatkan begitu banyak penghargaan. Pada tahun 2014, ia dianugerahi Peabody Award untuk acara Parts Unknown.

(Baca Juga: Anthony Bourdain Tewas Gantung Diri, Sahabat di Tempat Kerja Syok)

“Dia sangat berbeda, jujur, penuh rasa ingin tahu, tidak pernah merendahakan, patuh. Orang-orang sangat terbuka kepadanya dan dalam melakukan hal itu sering mengungkap lebih banyak tentang rumah dan kehidupan mereka lebih banyak dari yang bisa dilakukan oleh seorang reporter saat mendokumentasikan sesuatu,” kata juri Peabody Award saat itu.

Bourdain pun mendapa julukan sebagai “The original rock star” di dunia kuliner. Julukan lainnya adalah The Elvis of bad boy chef.

Pada tahun 1999, ia menulis artikel di halaman New Yorker dengan judul Don’t Eat Before Reading This. Tulisan tersebut lantas menjadi salah satu buku terlaris pada tahun 2000 ketika diangkat menjadi Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly.

