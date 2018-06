. Selamat Sholat Jumat buat babang babang tamvan bala bala minceu . Jangan seperti Mas Patah yaaa Bikin laporan polisi aja ga jelas juga jenis kelamin nya Dua dua dipake . Ehh tapi bagus lhoooo Gara gara bikin laporan secara ga langsung dia mengakui nama aslinya Bang PATAH Padahal selama ini khan ngelesss yessss ketes ketes Nahh gegara lapor mau ga mau deseu ngaku cyinnnn . Buat para babang tamvaaan mantan kekasih pujaan hati mas patah Iyuhhhhhhhhh 🤢🤢 Yakin puasanya ga batal karena muntah muntahhhh . Selama ini males up tentang deseu Tapi karena udah ngaku marilah kita hargai pengakuan beliau . 🤣🤣🤣🤣 . Untuk berita lebih jelas meluncur ke @detikcom 😙😙

A post shared by Bukan Akun Haters / Fanbase 😘 (@lambe_turah) on Jun 7, 2018 at 9:44pm PDT