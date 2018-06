JAKARTA - Insiden pelecehan verbal yang dialami Via Vallen rupanya banyak menyedot perhatian publik. Tak ketinggalan banyak artis pula yang juga ikut menyoroti kasus tersebut, dari mulai yang mendukung Via Vallen hingga ada yang menilai langkah Via terlalu berlebihan. Ya, salah satu public figure yang mendukung langkah Via Vallen adalah Dinar Candy.

Dinar Candy sempat memberikan kalimat sindiran terhadap si pesepakbola tersebut yang mencoba menggoda Via Vallen. Bahkan ia keheranan ketika langkah si pesepakbola tersebut tak berhasil mendapatkannya hingga akhirnya Via Vallen.

Lantas apa yang membuat Dinar Candy yakin bahwa Marko Simic-lah orang yang diduga kuat melecehkan Via Vallen lewat media sosial?

"Nah, karena banyak netizen yang nge-tag ke aku terus. Mungkin iya dia (Marko Simic), siapa lagi emangnya," kata Dinar Candy saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Dinar Candy sempat mengungkapkan bahwa insiden video call yang menimpanya telah dialami sebelum pelecehan yang diterima oleh Via Vallen. Lalu, mengapa perempuan yang berprofesi sebagai disc jokey ini baru angkat bicara?

Diakui oleh Dinar Candy bahwa ia memang tak mau ambil pusing dengan ulah si pesepakbola tersebut. Padahal Dinar Candy kala itu hanya sekedar iseng semata mengunggah sempat dekat dengan Marko Simic, tetapi hal itu malah menjadi besar dan ramai dibicarakan publik dunia maya.

"Kalau itu aku lupain aja, terus pas itu ada di akun gosip aku refleks aja. Aku enggak berharap di blow up media. Tiba-tiba aja aku refleks upload terus tiba-tiba Instagram aku enggak bisa dibuka dan media pada naik aja," ungkapnya.

Kendati demikian, dengan kemunculannya sebagai wanita yang sempat berada diposisi Via Vallen, Dinar Candy berharap agar para lelaki bisa lebih sopan terhadap wanita. Apalagi orang yang berasal dari warga negara asing, sebaiknya tahu akan budaya Indonesia.

"Enggak sih apalagi ada orang lain yang kerja di negara kita. Ya minimal dia tanga dulu ke manajernya, culture-nya apa, kaya gimana. Itu keterlaluan sih kalau suruh buka baju," tutupnya.

(sus)