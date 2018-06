SEOUL - Setelah sekian lama, angin segar datang untuk para penggemar APink. Hal ini lantaran agensi Park Chorong cs, Plan A Entertainment telah memastikan jika APink akan comeback pada bulan Juli tahun ini.

"Para member sudah bekerja keras untuk waktu yang lama. Kami harap kalian akan menantikan comeback mereka pada Juli nanti," ungkap pihak Plan A Entertainment, seperti dilansir dari Soompi, Jumat (8/6/2018).

Lebih lanjut, pihak agensi memastikan bahwa Juli 2018 akan menjadi comeback resmi pertama mereka sejak mini album "Pink Up" yang rilis Juni 2017. Setelah itu, APink hanya merilis single khusus pada 19 April 2018.

Lagu berjudul Miracle itu mengusung genre R&B dengan orkestra dan piano melodi. Hal ini memberi perbedaan dengan lagu-lagu APink sebelumnya.

Menariknya, Miracle dirilis untuk merayakan ulang tahun ke-7 Apink. Kemudian, penjualan lagu tersebut didonasikan untuk membantu anak-anak penyandang cacat.

Sekadar informasi, grup beranggotakan 6 member tersebut memulai debut pada 19 April 2011. Mereka membuat mini album bertajuk “Seven Spring of Apink”, dengan I Dont Know sebagai single andalannya. APink telah melebarkan sayap merkea ke Jepang dengan merilis single berbahasa Jepang pertama berjudul No No No.

Tahun 2015 bisa dibilang menjadi tahun emas bagi mereka. Pasalnya, A Pink menjadi grup pertama yang memenangkan lima penghargaan musik berturut-turut di Music Core pada 10 januari 2015. Pada bulan yang sama, mereka menerima penghargaan Digital Bonsang dan Best Female Perfomance Group dalam Golden Disc ke-29 di Beijing.

Sementara album terakhir mereka, “Pink Up” mampu menduduki puncak tangga album Gaon saat pertama dirilis. Adapun album itu berisi 7 single, di antaranya Five, Kok Kok, Eyes, Like!, Evergreen, Always, dan Five. Untuk tema albumnya sendiri, mereka masih belum bergeser dari konsep yang sering diusung pada karya-karya sebelumnya. Eunji cs masih menggunakan konsep girl next door dengan kesan cute, lugu, dan feminim. Nah, untuk album selanjutnya bagaimana ya?

