JAKARTA - Aktris cantik Ariel Tatum membuat warganet geger setelah mengunggah foto yang tak biasa belum lama ini. Bagaimana tidak, unggahan foto sedang merokok diunggah oleh Ariel Tatum melalui instagram pribadinya @arieltatum.

Sontak warganet yang melihat unggahan tersebut langsung melayangkan komentar. Tak sedikit netizen yang menyoroti apa yang diunggah oleh Ariel Tatum sebagai suatu hal yang negatif. Disamping itu, ada pula tudingan warganet yang menyebut bahwa Ariel Tatum tengah depresi.

Namun ada juga yang menanggapi pose Ariel Tatum dengan candaan, dimana pose tersebut dinilai mirip dengan penyanyi Lana Del Rey. "Lg depresi kayanya..," tulis @bram.manggala.

"Klo ngrokok nggak usah dipamerin dong itukan bukan sesuatu hal positif," tulis @saya_agil.

"wahh lana del rey nih," tulis @pranandaraditya.

Seperti diketahui, dalam foto tersebut, Ariel Tatum tampak sedang menghisap sebatang rokok dengan gaya santai. Belum lagi pakaian seksi Ariel Tatum lengkap dengan celana ripped jeans menghiasi gambar pose tersebut.

Tak hanya sampai disitu, Ariel pun mengunggah pose itu dengan nuansa hitam putih.

Untuk melengkapi unggahannya, Ariel Tatum juga menuliskan sebuah kalinat melalui caption foto. Dalam foto itu, ia mengungkapkan bahwa apa yang dihirup bisa membunuh semua orang, tetapi dengan menghirup itu membuat setiap orang lebih hidup.

"We inhale the very thing that kills us, just so than we can feel more alive," tulis Ariel Tatum.

Sebelumnya, nama Ariel Tatum memang sudah jarang terlihat di layar kaca. Namun dirinya sempat menyebut untuk saat ini ia tengah sibuk melakukan hobinya dari memasak hingga melukis. Bahkan dirinya menyebut sedang malas dalam bekerja.

"Aku beberapa bulan ini malas ambil kerjaan, karena memang lagi asik dengan hobi. Tapi i’ll be back to work Maret ini," kata Arie Tatum seperti dikutip dari Okezone pada 3 Maret 2018 lalu.

(edi)