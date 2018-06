TANAH tersipu malu dalam ketenangan jiwa. ~ Courtesy of @the.eternity_id team : Photo @abism @ridwandidot Video & editing @dickysansan . Brushed by @hellomorin Styled by @svastiari Wardrobe & Props by Private collection @dimsanggara @nadinelist Organizer @p3nq @debucung . Original backsound by: @ydstrbjn

A post shared by Nadine Chandrawinata (@nadinelist) on Jun 7, 2018 at 1:19am PDT