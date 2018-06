JAKARTA – Pelecehan seksual yang diterima Via Vallen kini tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Setelah dicibir lantaran dinilai begitu berlebihan, berbagai dukungan pun kini diterima Via dari kalangan artis, tak terkecuali Hannah Al Rashid.

Melalui unggahan di Insta Storiesnya, pemeran Sofie dalam film Warkop DKI Reborn ini menulisan apresiasinya kepada Via lantaran berani untuk bersuara mengenai pelecehan yang ia terima.

“@viavallen terima kasih telah berani bersuara! Negara ini memang butuh lebih banyak perempuan yang berani bersuara dan lawan pelecehan dalam segala bentuknya,” Tulis Hannah dalam Insta Storiesnya, Rabu (6/6/2018).

Tak hanya itu, diunggahan Insta Stories berikutnya, aktris berusia 32 tahun ini pun membagikan sikap yang harus dilakukan kepada korban pelecehan seksual, seperti mendengarkan cerita korban, berpihak dan ciptakan rasa aman kepada korban, serta dampingi dan dukung korban untuk mengatasi trauma dan melaporkan pada pihak berwajib.

Selain itu, aktris kelahiran London ini pun mengunggah ulang beberapa tulisan yang diutarakan public mengenai dukungan terhadap Via Vallen. Seperti unggahan komedian Ernest Prakasa dan Insta Stories milik Anindya Vivi.

Seperti diketahui, beberapa hari lalu penyanyi dangdut Via Vallen mengalami pelecehan seksual melalui pesan langsung di Instagram. Via mengungkapkan bahwa pengirim pesan tersebut merupakan seorang pesepak bola asal luar negeri yang berkarier di Indonesia.

Kejadian tak menyenangkan itu diungkap sendiri oleh Via. Pedangdut asal Jawa Timur ini mengunggah dua postingan percakapan dengan seorang pria yang sedang mencoba melakukan tindak pelecehan seksual dengan berkata yang tidak pantas melalui DM Instagramnya.

Pesepakbola terkenal tersebut mengungkapkan keinginannya ingin melihat Via menyanyi dengan mengenakan pakaian seksi. Via pun meradang dan tidak terima jika diperlakukan layaknya wanita nakal oleh sosok pria tersebut.

Melihat unggahan Via, sayangnya beberapa warganet malah menilai Via terlalu berlebihan. Namun, kini tak sedikit pula masyarakat bahkan dari kalangan sesama artis mendukung Via yang berani menyuarakan kejadian tak mengenakan yang dialaminya itu.

