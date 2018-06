JAKARTA - Miller Khan terlibat dalam film garapan Sutradara Anggy Umbara dan Bounty Umbara berjudul Insya Allah Sah 2 dengan karakter berbeda dari peran yang selama ini dipercayakan padanya. Pria kelahiran Malaysia itu dituntut menghidupkan peran pria bernama Yoga yang nenderita penyakit stroke dan tak melakukan percakapan dengan lawan mainnya.

Bagi Miller, hal tersebut merupakan karakter baru dan perdana ia dapatkan. Kendati demikian, aktor berusia 31 tahun itu justru enggan melakukan banyak riset karena alasan khusus.

Dijumpai usai Press Screening film Insya Allah Sah 2, Miller mengaku sempat riset namun tak membantunya menghidupkan karakter tersebut. Tak heran ia pun melakukannya dengan caranya sendiri.

"Pertama kali sih aku meranin tokoh stroke kaya gitu ya agak sulit sih. Bassicly aku enggak terlalu cari banyak refrensi jadi menurut pandangan ku saja kaya bagaimana. I do with my way saja," katanya di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan pada Rabu (6/6/2018).

"Sempat sih ada satu film yang aku tonton. Rekomendasi dari bang Anggi. Aku tonton tapi kayaknya akhirnya aku bilang ke dia kayaknya lebih baik i do with my way saja cara aku saja kaya yang tadi," tambah Miller Khan.

Miller berperan sebagai Yoga, sahabat dari Gani (Donny Alamsyah) dan Muttia (Luna Maya). Ketiganya bersahabat sangat dekat namun berakhir dengan rasa kecewa.

Ada sebuah tindakan Yoga yang justru membawa kesengsaraan untuk dua sahabatnya itu. Hal tersebut lantas membuat Gani menyimpan dendam kepada Yoga.

 

Selain Donny, Luna Maya, dan Miller, beberapa artis ternama juga berpean dalam film yang tayang pada 15 Juni 2018 itu. Beberapa diantaranya adalah Pandji Pragiwaksono, Mariam Bellina, Nirina Zubir, Tanta Ginting, Dewi Yull, dan masih banyak lagi.

(ade)