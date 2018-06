JAKARTA - Pelecehan verbal yang menimpa pedangdut Via Vallen rupanya mendapat komentar pedas dari aktris sensasional, Nikita Mirzani. Sebelumnya Niki menyebut langkah yang dilakukan Via Vallen terlalu berlebihan.

Namun Niki kembali menuturkan jika pelecehan yang diterimanya hanya sebatas ucapan lewat media sosial, ia masih memakluminya, sebab itu sudah menjadi konsekuensinya sebagai seorang aktris. Tetapi jika hal tersebut sudah berupa pelecehan fisik, Niki tak segan-segan akan menghajar orang tersebut.

"Kalau ada yang nyentuh gue, gue tampol (pukul) lah. Tapi kan kalau di DM (direct message) enggak bisa ditampol," kata Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Kapten, Jakarta Selatan pada Rabu (6/6/2018).

Lebih lanjut, Niki memang tak menampik bila kerap mendapatkan perlakuan yang serupa layaknya Via Vallen, terlebih para lelaki hidung belang. Bahkan dirinya menyebut tidak hanya wanita saja yang bisa mendapatkan perlakuan semacam itu, kejadian ini pun bisa menimpa kaum laki-laki.

"Karena hampir semua artis perempuan pasti pernah mendapatkan seperti itu, jangankan perempuan, laki juga pasti pernah dapat," tambahnya.

Kendati demikian, maraknya perlakuan pelecehan di media sosial, aktris sensasional ini malah menggunakan media sosial instagram sebagai wadah endorsment. Sebab instagram Niki kini tengah diambil alih oleh pihak manajemannya.

"Kalau gue kan memang instagram kalau untuk urusan DM sama endorsment diatur sama manajemen. Gue sudah enggak megang lagi," tutupnya.

Seperti diketahui, salah seorang pesepakbola tenar yang diduga adalah Marko Simic mengirimkan direct message (DM) dimana meminta agar Via menggunakan pakaian seksi di kamarnya. Melihat itu, pelantun lagu 'Sayang' ini langsung meradang hingga mengunggah percakapan dengan oknum pesepakbola itu melalui media sosial.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes,” bunyi pesan yang dikirimkan ke akun Instagram Via Vallen.

"Nggak kenal dan nggak pernah ketemu tiba2 nge DM dan ngirim text gambar kaya gini,” tulis Via Vallen.

