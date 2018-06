LOS ANGELES – Ziggy Marley siap menggarap film biopik yang bercerita tentang ayahnya, Bob Marley. Paramount Pictures kabarnya akan menjadi rumah produksi yang menaungi proyek layar lebar tersebut.

Bob Marley dikenal sebagai musisi legendaris yang memopulerkan genre musik reggae dari Jamaika. Ia memulai kariernya bersama The Wailers pada 1963 dan beralih menjadi penyanyi solo sejak tahun 1974.

Bob meninggal dunia pada 1981 akibat kanker yang dideritanya. Padahal, saat itu usianya baru menginjak 36 tahun. Musik reggae yang dipopulerkan oleh pria berambut gimbal ini banyak berisikan tentang kehidupan dan spiritual.

Mendiang Marley telah menjual karyanya sampai lebih dari 75 juta di seluruh dunia. Lagu-lagu hits yang pernah dihasilkannya yaitu Stir It Up, Buffalo Soldier, Redemption Song, dan Get Up, Stand Up.

Datang dari keluarga musisi, Ziggy Marley tampaknya berkeinginan melanjutkan jejak karier sang ayah. Ziggy lahir pada 1968 dari hubungan Bob dengan Rita Marley. Ia lantas membuat grup musik reggae bersama saudara-saudaranya seperti Sharon Marley, Cedella Marley, dan Stephen Marley.

Karier Ziggy di musik reggae pun terbilang cemerlang. Tahun lalu ia mendapatkan anugerah Grammy Awards dan telah mendapatkan trofi tersebut sebanyak tujuh buah, termasuk Best Children’s Album untuk serial animasi anak 3rd & Bird.

Sepanjang kariernya, Ziggy telah mencetak 15 buah album studio. Karya terbarunya adalah “Rebellion Rises” yang baru dirilis bulan lalu. Kini Ziggy memiliki label rekaman sendiri dan perusahan publishing bernama Ishti Music. Ia juga membuat novel grafis berjudul Marijuanaman.

