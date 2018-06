SEOUL - Jang Ki Yong menampakkan kecemburuannya pada Jin Ki Joo baru-baru ini. Hal ini tampak dari beberapa foto stills yang dirilis oleh pihak produksi drama Come and Hug Me, Company Ching dan Imagine Asia, pada Rabu (6/6/2018).

Melansir Soompi, dalam foto-foto yang dirilis, Chae Do Jin (Jang Ki Yong) pergi ke lokasi syuting Han Jae Yi (Jin Ki Joo). Saat itu, Han Jae Yi sedang beradegan romantis dengan aktor populer Kang Yoon Seung (Joo Wae Jae).

Karena tidak pernah melihat akting dalam kehidupan nyata dan hanya melalui layar kaca, Chae Do Jin secara tidak sadar menjadi cemburu melihat cinta pertamanya menatap seseorang dengan penuh kasih. Padahal, waktu itu dirinya tengah menjalani tugas sebagai polisi bersama rekannya, Kim Jong Hyun (Kwon Hyuk Soo).

Pihak Company Ching dan Imagine Asia berkomentar, "Ada alasan penting mengapa Chae Do Jin pergi ke lokasi syuting Han Jae Yi. Kalian harus menonton episode selanjutnya, jangan melewatkan untuk melihat bagaimana kecemburuan Chae Do Jin saat melihat Han Jae Yi.”

Dalam episode terbarunya, Come and Hug Me menampilkan bagaimana keseruan Chae Do Jin setelah resmi menjadi polisi. Selain itu, Han Jae Yi juga terus mengepakkan sayapnya di dunia akting.

Mereka telah dipertemukan kembali setelah peristiwa memilukan di masa lalu. Pada awalnya, Chae Do Jin masih belum bisa menyapa Han Jae Yi lantaran diselimuti perasaan bersalah kepada wanita yang dicintainnya tersebut.

Seperti yang kita tahu, ayah Chae Do Jin (Heo Joon Ho) yang seorang pembunuh berantai, telah membunuh orangtua Han Jae Yi. Belum lagi, sang ayah malah menerbitkan kisah pembunuhannya dalam sebuah buku yang membuat kelurga korban semakin bersedih.

Nah, untuk yang penasaran dengan kelanjutan chemistry antara Jang Ki Yong dan Jin Ki Joo, kalian harus menonton episode 13 dan 14, pada 6 Juni pukul 10 malam KST. Untuk informasi, episode 15 dan 16 drama ini tidak akan ditayangkan pada 7 Juni. Hal ini lantaran, ada pertandingan antara tim sepak bola Korea Selatan dan Bolivia menjelang Piala Dunia 2018.

Come and Hug Me semakin cakap memperoleh perhatian penonton. Drama ini meraih 5,3 persen sebelumnya dan meningkat menjadi 5,9 persen, pada pekan lalu.

