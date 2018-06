Via Vallen menerima DM tidak senonoh yg kemudian ia publish di IG. Tapi reaksi netizen beragam, dan sebagian malah ngatain dia lebay. Teman2, kekerasan seksual itu ada tingkatannya, dan tingkatan terendah dimulai dari celetukan2 ringan. Bersikap permisif sama aja memberi ruang bagi tindakan yg lebih parah. Mari beri dukungan agar lebih banyak korban yg berani bicara, bukan justru membuat mereka bungkam! 👊👊👊👊👊

A post shared by Ernest Prakasa (@ernestprakasa) on Jun 5, 2018 at 10:22pm PDT