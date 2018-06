JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohna Yembise merasa geram dengan aksi pelecehan seksual yang dialami pedangdut Via Vallen. Meski hanya melalui tulisan, apa yang dialami pelantun lagu 'Sayang' itu, menurut Yohana sudah tergolong ke dalam pelecehan seksual.

"Cuma ya namanya perempuan yang mempunyai harga diri, harga martabat memang dijaga. Jadi ini merupakan pelecehan martabat perempuan, itu saja," ujar Yohana di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2018).

Saking geramnya, Yohana bahkan mengaku juga akan marah bila mendapatkan perlakuan serupa. "Saya juga kalau didapat (perlakuan) seperti itu kan pasti saya marah," tutur Yohana.

Yohana juga mendukung Via Vallen untuk melaporkan tindakan tak senonoh ini ke aparat kepolisian. "Ya kalau dirasa dilecehkan lapor ke polisi," tegasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pesepakbola asal klub Persija Jakarta, Marko Simic diduga mengirimkan Direct Message (DM) yang meminta agar Via Vallen menggunakan pakaian seksi di kamarnya. Melihat itu, pelantun lagu Sayang ini langsung meradang.

“I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes,” bunyi pesan yang dikirimkan ke akun Instagram Via Vallen.

“Enggak kenal dan nggak pernah ketemu tiba2 nge DM dan ngirim text gambar kaya gini. Sebagai seorang penyanyi, aku sudah dipermalukan oleh pemain sepakbola terkenal di negaraku SAAT INI. AKU BUKAN GADIS SEMACAM ITU, BUNG!!!,” tulis Via Vallen.

(aky)