JAKARTA - Aktris sekaligus presenter seksi Nikita Mirzani menanggapi pedas atas insiden yang menimpa pedangdut Via Vallen. Setelah menyebut Via terlalu berlebihan mengunggah bukti percakapan pelecehan dengan oknum pesepakbola, Nikita Mirzani menyebut ada baiknya bila kejadian tersebut langsung dilaporkan.

"Ya daripada posting-posting mending langsung laporin aja kalo emang kenyatannya seperti itu. Tapi balik lagi, kayaknya itu biasa aja sih, nanggepinnya enggak usah terlalu serius, karena kan ya kita enggak pernah tau laki-laki kayak gimana," tegas Nikita Mirzani saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Rabu (6/6/2018).

Lebih lanjut, Niki sapaan akrabnya kembali menambahkan agar tak terlalu membesar-besarkan masalah tersebut. Apalagi jika Via tak menanggapi direct message oknum pesepakbola tersebut, tentu tak akan berbuntut panjang.

"Kalo jadi perempuannya yang digodain ya lu diem aja, ngapain juga lu buka (dm), instagram kan kalau kita enggak baca dm(direct message) kan enggak keliatan kita seen-nya keliatan atau enggak. Ini banyak banget waktu buat ngeliat sampe diposting gitu, gue enggak ngerti sih," sambungnya.

Sementara itu, bila berbicara soal insiden yang menimpa Via Vallen rupanya telah menjadi hal yang biasa dimata Nikita Mirzani. Ia pun tak menampik bila banyak artis perempuan yang mendapat hal serupa seperti itu, bahkan tak hanya perempuan, laki-laki pun tentu ada yang mendapatkan perlakuan tak mengenakan tersebut.

"Itu mah buat gue hal biasa lah. Itu buat gue malah kalau sampe diposting-posting itu gue rasa lebay lah. Karena hampir semua artis perempuan pasti pernah mendapatkan seperti itu, jangankan perempuan, laki juga pasti pernah dapet," tutupnya.

Seperti diketahui, salah seorang pesepakbola tenar yang diduga adalah Marko Simic mengirimkan Direct Message (DM) dimana meminta agar Via menggunakan pakaian seksi di kamarnya. Melihat itu, pelantun lagu Sayang ini langsung meradang hingga mengunggah percakapan dengan oknum pesepakbola itu melalui media sosial.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes,” bunyi pesan yang dikirimkan ke akun Instagram Via Vallen.

"Nggak kenal dan nggak pernah ketemu tiba2 nge DM dan ngirim text gambar kaya gini,” tulis Via Vallen.

(edh)