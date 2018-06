JAKARTA - Insiden pelecehan yang menimpa pedangdut Via Vallen melalui Instagram tidak ditanggapi serius oleh aktris Nikita Mirzani. Bahkan aktris sensasional itu malah menyebut Via Vallen berlebihan lantaran mengunggah percakapan pelecehan tersebut melalui media sosial Instagram.

Meski begitu, Nikita Mirzani tak menampik bila dirinya kerap kali mendapat hal serupa yang dialami oleh Via Vallen. Tak hanya satu kali, bahkan Nikita sering menerima pelecehan tersebut. Tetapi ia menyebut itu merupakan hal yang wajar dan konsekuensi sebagai seorang publik figure.

"Pelecehan sering lah, apalagi kalau di DM (direct message) Instagram. Itu kan konsekuensi sebagai artis ya, apalagi perempuan. Tapi kan kalau semuanya yang pelecehan di Instagram di DM itu semuanya di posting, nyampah juga kali Instagram gue," kata Nikita Mirzani saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Rabu (6/6/2018).

Lebih lanjut, Niki tak bisa menghitung berapa kali pelecehan lewat Instagram itu diterimanya. Sampai-sampai adapula netizen yang mengirim foto-foto untuknya. Tetapi hal tersebut tak dijadikan sesuatu yang penting baginya.

"Banyak lah (setiap hari). Kadang-kadang ada yang ngirimin foto malah kayak gitu. Tapi ya itu kan konsekuensi kita sebagai artis gitu," lanjutnya.

Kendati demikian, seberapa banyaknya pelecehan itu terjadi, Nikita tak bisa menghitungnya. Sebab media sosial miliknya kini dipegang penuh oleh pihak manajemen Nikita Mirzani. Hanya saja terkadang pihak manajemannya kerap memberitahukan kepadanya bila berisi sesuatu yang tak sedap tentangnya.

"Ada tapi kalau gue kan memang Instagram untuk urusan DM (direct message) sama endorsment diatur sama manajemen. Gue udah enggak megang lagi. Biasanya mereka cuman ‘nih lo lihat’ kayak gitu doang. Sama mereka langsung di delete gitu," tutupnya.

Seperti diketahui, salah seorang pesepakbola tenar yang diduga adalah Marko Simic mengirimkan Direct Message (DM) dimana meminta agar Via menggunakan pakaian seksi di kamarnya. Melihat itu, pelantun lagu Sayang ini langsung meradang hingga mengunggah percakapan dengan oknum pesepakbola itu melalui media sosial.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes,” bunyi pesan yang dikirimkan ke akun Instagram Via Vallen.

"Nggak kenal dan nggak pernah ketemu tiba2 nge DM dan ngirim text gambar kaya gini,” tulis Via Vallen.

