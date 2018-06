JAKARTA – Setelah mengunggah screen capture mengenai pesepak bola yang memberikan perkataan tidak sopan kepada Via Vallen, seketika pro kontra bermunculan. Ada yang menyebut tindakan Via berlebihan, di sisi lain ada pula yang memberikan dukungan atas keberanian pedangdut ini.

Permasalahan Via Vallen dan seorang pesepak bola yang mencuat ke permukaan mendapat tanggapan yang beragam. Menariknya, selain pembelaan dari para penggemar Via yang disebut Vianisty, dukungan terhadap pelantun lagu ‘Sayang’ itu mengalir dari dua komika ternama, Ernest Prakasa dan Arie Kriting.

Ernest memberikan apresiasi atas keberanian Via untuk berani bicara, dan dengan sopan untuk tidak mengungkapkan identitas seseorang.

“Orang - orang yang menyerang Via Vallen sama saja melestarikan pelecehan. Kita seharusnya mendukung korban yang berani bicara, bukan justru membuat mereka lantas memilih diam!,” kata Ernest, kemarin. (5/6/2018).

Sependapat dengan rekannya Ernest, Arie Kriting juga mendukung atas tindakan Via yang bersuara. Bahkan lewat tweetnya, pria asal Kendari ini merasa heran jika ada perempuan yang justru tidak setuju dengan aksi bicara Via Vallen.

“Saya support apa yang dilakukan Via Vallen. Makin aneh lagi banyak perempuan yang justru memojokkan Via Valen, Fanatisme makin meninggi, tapi empati makin kehilangan tempat.” ungkap Arie.

Sebelumnya memang saat permasalahan pedangdut berusia 26 tahun ini menjadi viral, beberapa pesohor tanah air menganggap tindakan Via Vallen ini berlebihan, diantaranya Nikita Mirzani.

Dalam sebuah wawancara dengan awak media, Niki menyebut bahwa tindakan Via sedikit berlebihan.

"Dilecehkan dipegang baru, kalau cuma kayak gitu itu biasa lah, namanya juga laki-laki. Tapi kalau menurut gue, that's so lebay you know," kata ibu dua anak itu saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (5/6/2018).

Selain Niki, ada nama Melly Bradley yang juga ikut berkomentar mengenai kasus Via, pada insta storiesnya Melly mengungkapkan bahwa tindakan Via termasuk ke dalam pencitraan.

"Cukup simple aja sih sayang, kalau emang kamu nggak suka kalau kamu nggak menerima di DM siapa pun itu, ya udah di blok aja. nggak usah di share, nggak usah pencitraan." Kata Melly.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Marko Simic diduga mengirimkan Direct Message (DM) yang meminta agar Via Vallen menggunakan pakaian seksi di kamarnya. Melihat itu, pelantun lagu Sayang ini langsung meradang.

“I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes,” bunyi pesan yang dikirimkan ke akun Instagram Via Vallen.

“Nggak kenal dan nggak pernah ketemu tiba2 nge DM dan ngirim text gambar kaya gini. Sebagai seorang penyanyi, aku sudah dipermalukan oleh pemain sepakbola terkenal di negaraku SAAT INI. AKU BUKAN GADIS SEMACAM ITU, BUNG!!!,” tulis Via Vallen dalam bahasa Inggris.

