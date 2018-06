SEOUL - Pertemanan yang terjalin sesama idol memang kerap terjadi di dunia hiburan Korea Selatan. Seperti, antara Sehun EXO dan Lai Guan Lin Wanna One. Menariknya, sebagai anggota yang lebih dulu debut, Sehun memberi nasihat kepada Lai untuk bertahan menjadi seorang maknae (anggota termuda). Hal ini diungkapkan Lai saat bertandang ke radio show Choi Hwa Jung's Power Time, pada 5 Juni 2018.

"Sehun juga anggota termuda di grupnya. Dia memberiku nasihat tentang tanggung jawab sebagai seorang maknae. Dia menyuruhku untuk menyimak jika anggota yang lebih tua memberi tahu-ku sesuatu. Aku juga harus memikirkannya lebih dari sekali," ungkap laki-laki asal Taipei tersebut, seperti dilansir dari Koreaboo.

Ia menambahkan, "Sehun memberitahuku untuk selalu berpikir dari perspektif hyung."

Selain nasihat dari Sehun yang ia terapkan, Lai mengungkapkan jika ia senang berhubungan dengan anggota Wanna One, "Aku selalu suka menghubungi mereka terlebih dahulu, saat mereka memiliki jadwal individu. Aku memberitahu mereka jika hyung-ku telah bekerja keras"

Sekadar informasi, meski berbeda usia 8 tahun, Sehun dan Lai tampaknya memiliki persahabatan yang erat. Hal ini lantaran, keduanya sering menghabiskan waktu bersama. Selain itu, Lai juga mengungkapkan jika keduanya sering berjanji berkumpul bersama untuk makan malam.

“Sehun mengontakku kemarin, dia mengundangku untuk makan bersamanya," ungkap dia.

Saat ini Lay dan anggota Wanna One lain tengah disibukkan dengan promisi album terbarunya yang bertajuk "1 ÷ χ = 1 (UNDIVIDED).” Album tersebut dirilis pada 4 Juni 2018, pukul 6 sore KST. Mereka menandai comeback dengan penampilan dalam acara Wanna One Go: X-CON.

Selain itu Kang Daniel cs juga tengah menyiapkan konser yang akan mereka lakukan. Dalam konser bertajuk "ONE: THE WORLD", Wanna One akan menyambangi Australia, Amerika dan Asia.

Di Amerika, Wanna One akan menyapa penggemar mereka di San Jose, Dallas, Chicago, dan Atlanta. Sementara untuk di Asia, Wanna One akan datang ke kota-kota di negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Diantaranya: Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Bangkok, Taipei, Indonesia dan Manila. Untuk di Indonesia, konser digelar pada 15 Juli 2018 pukul 19.00 WIB di ICE, BSD, Tangerang.

(ade)