JAKARTA - Nikita Mirzani turut memberikan komentar terkait kejadian yang baru-baru ini menimpa pedangdut Via Vallen. Wanita 32 tahun ini menambahkan kalau tindakan pelantun Sayang tersebut yang mengunggahnya pada akun media sosial pribadi dinilai salah karena tidak ada manfaatnya.

"Namanya artis ya, apalagi kan gue terkenal dengan seksinya segala macem, pastilah. Tapi enggak usah dipublikasikan seperti itu, itu enggak penting," ujarnya saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (5/6/2018).

(Baca Juga: Alami Masalah Mental, Mariah Carey Sebut Sikap Optimis Jadi Obat Ampuh)

(Baca Juga: Fachri Albar Dituntut 9 Bulan Rehabilitasi, Renata Kusmanto Lega)

Bahkan, Nikita Mirzani menyebutkan kalau tindakan tersebut masih sebatas ujaran dalam bentuk teks, bukan tindakan bisa dimaklumi. Sehingga, ia menilai Via Vallen terlalu berlebihan.

"Dilecehkan dipegang baru, kalau cuma kayak gitu itu biasa lah, namanya juga laki-laki. Tapi kalau menurut gue, that's so lebay you know," tutup ibu dua anak itu.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Marko Simic diduga mengirimkan Direct Message (DM) yang meminta agar Via Vallen menggunakan pakaian seksi di kamarnya. Melihat itu, pelantun lagu Sayang ini langsung meradang.

“I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes,” bunyi pesan yang dikirimkan ke akun Instagram Via Vallen.

“Nggak kenal dan nggak pernah ketemu tiba2 nge DM dan ngirim text gambar kaya gini. Sebagai seorang penyanyi, aku sudah dipermalukan oleh pemain sepakbola terkenal di negaraku SAAT INI. AKU BUKAN GADIS SEMACAM ITU, BUNG!!!,” tulis Via Vallen dalam bahasa Inggris.

(aln)