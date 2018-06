JAKARTA - Baru-baru ini, Via Vallen merasa telah mendapatkan pelecehan dari seorang pesepakbola Tanah Air. Dikabarkan, pria tersebut merupakan pesepakbola yang berada di klub Persija yang bernama Marko Simic.

Lantas bagaimanakah tanggapan dari pihak Persija mengenai kejadian yang menimpa salah satu pemainnya tersebut? Saat dihubungi awak media, Ardhi Tjahjoko selaku manajer tidak mengetahui mengenai kabar itu.

“Permasalahannya apa, saya belum tahu masalahnya,” ujar Ardhi Tjahjoko saat dihubungi melalui sambungan telefon, Selasa (5/6/2018).

Dikarenakan baru mengetahui mengenai kabar tersebut, Ardhi Tjahjoko akan menanyakan ke pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, ia belum bisa memberikan komentar lebih lanjut.

“Saya belum tahu sih. Ini saya juga mau dengar permasalahan. Nanti saya akan tanya yang bersangkutan,” ungkapnya.

“Itu masalah pribadinya dia. juga nanti saya mau tanyakan permasalahannya apa. Saya mau rapat dulu ini,” tambah Ardhi Tjahjoko.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Marko Simik diduga mengirimkan Direct Message (DM) yang meminta agar Via Vallen menggunakan pakaian seksi di kamarnya. Melihat itu, pelantun lagu Sayang ini langsung meradang.

“I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes,” bunyi pesan yang dikirimkan ke akun Instagram Via Vallen.

“Nggak kenal dan nggak pernah ketemu tiba2 nge DM dan ngirim text gambar kaya gini. Sebagai seorang penyanyi, aku sudah dipermalukan oleh pemain sepakbola terkenal di negaraku SAAT INI. AKU BUKAN GADIS SEMACAM ITU, BUNG!!!,” tulis Via Vallen dalam bahasa Inggris.

(edi)