SEOUL - Berada di usia matang membuat penyanyi dan bintang variety Kim Jong Kook mulai memikirkan tentang pernikahan. Hal itu diungkapkannya saat menjadi bintang tamu dalam acara The Cultwo Show, pada 4 Juni 2018.

"Aku mungkin merasa gila jika tidak akan menikah. Aku benar-benar ingin menikah," ungkap dia seperti dilansir Koreaboo, Selasa (5/6/2018).

Kemudian, pria 42 tahun tersebut mengungkapkan jika dirinya akan membahagiakan sang istrinya nanti. Bintang Running Man ini menjanjikan kehidupan yang mudah untuk calon pendamping hidupnya kelak.

"Aku akan berbeda dengan ayahku. Wanita yang menikah denganku akan memiliki hidup yang mudah. Aku bahkan tidak minum (alkohol), jadi tidak akan terjadi kecelakaan," kata Kim Jong Kook.

Lebih lanjut, pelantun lagu How Come You Don't Know itu mengungkapkan alasannya ingin segera menikah. Salah satunya adalah lantaran ia ingin meilhat ayahnya tersenyum lebar saat melihat kelahiran cucunya.

"Aku ingin punya anak, bahkan akan lebih baik jika aku memiliki banyak anak. Mungkin 3 anak?" tuturnya.

Namun sayangnya, untuk saat ini dirinya belum menjalin hubungan dengan seorang wanita. Meskipun begitu ia sangat percaya diri dalam berkencan.

“Memang sudah lama aku tidak berkencan dengan seseorang. Namun, aku memberikan banyak saran kencan kepada orang lain. Aku tahu apa yang harus dilakukan dalam banyak situasi yang berbeda saat kencan," pungkas Kim.

Sebelumnya diketahui jika nama aktris Yoon Eun Hye sering dikaitkan dengannya. Hal ini bermula dari mesranya Kim Joong Kook dan Yoon Eun Hye saat mereka sama-sama membintangi variety show X Man pada 2003 silam.

Gosip kisah asmara mereka kembali merebak saat 2015 lalu Jong Kook tiba-tiba membahas kenangan indahnya dengan Yoon Eun Hye saat di X Man. Hal itu langsung membuat heboh penggemar. Bahkan, netizen membuat sebuah petisi agar Kim dan Yoon dipertemukan kembali dalam acara Running Man. Sayangnya, hal tersebut tidak pernah terjadi hingga saat ini.

Wanita lain yang kerap dikaitkan dengan Kim Jong Kook adalah rekannya di Running Man, Song Ji Hyo. Tapi keduanya sudah berkali-kali membantah adanya hubungan asmara di antara mereka.

