SEOUL – Setelah tahun lalu sukses dengan drama Circle, Lee Gikwang akan segera kembali ke layar kaca lewat drama Lovely Horribly. Hal tersebut dikonfirmasi Around Us Entertainment, selaku agensi sang aktor.

“Aku memutuskan untuk bermain dalam Lovely Horribly karena naskahnya sangat menyenangkan. Aku juga senang bisa bekerja sama dengan aktor-aktor hebat dalam proyek besar seperti ini,” ungkap Lee Gikwang seperti dilansir dari Soompi, Selasa (5/6/2018).

Dalam drama itu, lelaki 28 tahun itu akan berperan sebagai Sung Joong, seorang laki-laki yang bisa melihat hantu. Berprofesi sebagai sutradara pendatang baru, Sung nantinya akan menjadi kunci yang membuka rahasia dalam drama tersebut.

Bahkan, perannya diatur menjadi penting dalam meningkatkan ketegangan dalam drama. “Aku terpesona dengan kepribadian Sung Joon yang sopan, penuh perhatian, dan manis," ungkap Lee.

Naskah Lovely Horribly merupakan pemenang kontes skenario drama yang diadakan oleh KBS, pada 2017. Drama bergenre komedi, romantis dan horor itu berkisah tentang penulis naskah drama yang kurang beruntung bernama Ji Eul Soon (Song Ji Hyo). Namun, keajaiban terjadi ketika naskah dramanya didapuk untuk dibintangi oleh bintang top yang diperankan oleh Park Si Hoo.

Selain Lee, aktris Song Ji Hyo dan Park Si Hoo juga menjadi pemeran utama dalam drama tersebut. Kepastian keterlibatan keduanya dikonfirmasi pada 4 Juni 2018. Ini merupakan drama pertama Song dalam 5 tahun sejak The Fugitive of Joseon pada 2013. Sementara Park menuai sukses lewat drama keluarga My Golden Life.

Lee Gi Kwang debut bersama Highlight (sebelumnya Beast) pada Oktober 2009. Pada tahun yang sama, dia bermain dalam serial High Kick Through the Roof. Sepanjang kariernya di industri akting, Lee telah bermain dalam delapan judul drama dan dua film. Me Too, Flower!, Mrs. Cop, Monster, My Princess, dan Circle adalah beberapa di antaranya.

Sementara itu, Lovely Horribly mulai tayang di KBS, pada Agustus 2018. Ia akan menggantikan slot tayang drama Seo Kang Joon, Are You Human Too? yang tayang perdana pada 4 Juni 2018.

