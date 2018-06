SEOUL - Wanna One sukses manambah rekor baru dalam karier bermusik mereka. Pasalnya lagu terbaru milik Kang Daniel cs, Light merajai tanggal lagu Korea Selatan.

Melansir Soompi, Light dengan cepat naik ke puncak grafik chart musik Korea, pada 5 Juni 2018, tepatnya pukul 2.30 KST. Chart musik digital tersebut diantaranya, Melon, Genie, Bugs, Mnet, Naver, dan Soribada.

Menariknya, lagu-lagu unit lainnya juga masuk dalam 10 besar tangga lagu Korea. Sebut saja, Kangaroo, Hourglass, Forever and a Day, dan 11.

Seperti dikeahui, lagu-lagu grup jebolan ajang Produce 101 season 2 tersebut tergabung dalam album terbaru mereka bertajuk "1 ÷ χ = 1 (UNDIVIDED)." Album tersebut dirilis pada 4 Juni 2018, pukul 6 sore KST. Mereka menandai comeback dengan penampilan dalam acara Wanna One Go: X-CON.

Nah, kabar bahagia datang untuk fans Wanna One di Indonesia. Pasalnya mereka akan menggelar konser bertajuk "ONE: THE WORLD". Konser digelar pada 15 Juli 2018 pukul 19.00 WIB di ICE, BSD, Tangerang. Selanjutnya, IME Indonesia selaku promotor yang mendatangkan Wanna One telah mengumumkan seat plan sekaligus ticketing, pada 14 Mei 2018. Lengkapnya, ada lima kategori tiket konser yang tersedia, yaitu VIP, CAT4, CAT3, CAT2, dan CAT1.

Sekadar informasi, CAT 4 menjadi kategori tiket dengan harga termurah, yakni Rp1,1 juta. Sementara, kategori CAT1, CAT2, dan CAT3 masing-masing dibanderol seharga Rp2,4 juta, Rp1,8 juta, dan Rp1,5 Juta. Sementara untuk kategori VIP menjadi tiket termahal dalam kategori ini yaitu seharga Rp3,5 juta.

Selain itu, dalam konsernya kali ini, Wanna One akan menyambangi Australia, Amerika dan Asia. Di Amerika, Wanna One akan menyapa penggemar mereka di San Jose, Dallas, Chicago, dan Atlanta. Sementara untuk di Asia, Wanna One akan datang ke kota-kota di negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Bangkok, Taipei, dan Manila adalah kota-kota dari sejumlah negara Asia yang akan didatangi Wanna One.

"ONE: THE WORLD" akan menjadi konser Wanna One terakhir setelah lebih dari satu tahun debut. Pada Desember 2018, mereka akan kembali kepada agensi masing-masing. Untuk saat ini mereka diasuh oleh SWING Entertainment, setelah sebelumnya dilepas oleh YMC Entertainment.

