JAKARTA – Demam drama Korea bukan hanya melanda masyarakat biasa, tapi juga termasuk para selebriti tanah air seperti Audi Marissa. Terlihat dari banyak postingan aktor Korea Lee Jong Suk, selalu ada nama Audi Marissa yang rajin memberikan komentar di setiap foto maupun video pemain serial While When You’re Sleeping tersebut.

Layaknya kekaguman seorang penggemar kepada idola yang kerap me mention artis kesayangannya di media sosial, hal serupa juga sering dilakukan oleh Audi Marissa khususnya dalam kolom komentar Lee Jong Suk.

(Baca Juga: Sempat Drop Out, Vin Diesel Dianugerahi Gelar Doktor dari Kampusnya)

(Baca Juga: Baru Pulang ke Indonesia, Tasya Kamila LDR Lagi dengan Pacar)

Memang tidak seperti kebanyakan fans yang menulis panjang kekaguman mereka, wanita 23 tahun itu cukup memberikan tanggapan nyeleneh atau sekedar memberikan emote ‘love’ di setiap postingan milik pria yang digosipkan dekat dengan Park Shin Ye tersebut.

Misalnya saja pada foto yang baru saja diunggah Jong Suk hari ini 4 Juni 2018, Audi Marissa langsung memberikan komentar dengan emote icon love kepada pemain film VIP tersebut.

“Mencoba mengambil beberapa gambar,” tulis Jong Suk dalam bahasa Korea.

“❤❤❤,”balas Audi Marissa pada kolom komentar.

Selain rajin memberikan komentarnya, mantan kekasih Billy Davidson itu juga tidak pernah absen memberikan ‘like’ pada setiap postingan Lee Jong Suk.

Bahkan, bukan hanya postingan Lee Jong Suk, beberapa unggahan aktor Korea Lee Min Ho juga sempat menuai banyak cinta dari Audi Marissa.

Diketahui bahwa Audi Marissa mulai menyukai drama Korea saat serial berjudul ‘My Love From the Star’ yang dibintangi oleh Kim So Hyun dan Jun Ji Hyun. Bahkan kala itu ia menyebut dirinya sebagai member baru penggemar drama Korea yang disambut hangat oleh fans drakor yang membanjiri kolom komentarnya.

Beberapa waktu lalu bahkan pesinetron yang akrab dengan karakter antagonis ini plesiran ke Korea saat musim salju di awal tahun 2018. Melalui postingannya itu, Audi bahkan secara sengaja menandai Bae Suzy yang ia sebut mirip dengan wajahnya saat berada di Korea Selatan.

(aln)