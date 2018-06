JAKARTA - Penampilan Cita Citata dengan gaya rambut pendek menarik perhatian netizen usai salah satu fotonya diposting di Instagram pribadinya pada Senin (4/6/2018). Salah satu komentar menilainya semakin tua karena rambut pendeknya tersebut.

"Cita perasaan pas rambut pendek keliatan jd lbih tua, msh cntik style rambut panjang," tutur @nicha_ayhura.

Komentar itu lantas dibalas oleh Cita Citata dengan jawaban yang cukup menohok. Mengaku tak bisa secara cepat membuat rambutnya menjadi panjang kembali, pelantun tembang Sakitnya Tuh Disini tersebut meminta solusi dari akun yang memberikan komentar. Tak hanya itu, Cita Citata juga seakan kesal dan menganggap pemilik akun tersebut tampak tua.

"@nicha_ayhura aku juga gabisa cepet numbuhin rambut gmn dong mbak solusinya? Biar nggak tua kaya mbak? Uh sebel deh," balas Cita Citata di kolom komentar.

Dalam foto yang diunggah, menunjukkan Cita Citata tampak cantik dengan rambut pendeknya yang dicat cokelat keemasan. Baju pink square dan sepatu hitam melengkapi penampilannya kala itu.

Dari wajahnya terlihat Cita Citata bahagia dengan kondisi hidupnya saat ini. Ia nenuliskan caption bahwa ia merasa bahagia karena dijauhkan dari hal-hal berbau negatif.

"beautiful things happen when you distance yourself from negativity 🖤," tulisnya di akun @cita_citata.

Sejak beberapa waktu terakhir, Cita Citata memang mengubah penampilannya menjadi lebih segar dengan rambut pendek. Namun sayang penampilannya justru membuatnya dianggap tampak lebih tua oleh beberapa netizen.

Kendati demikian, beberapa pengikutnya di Instagram justru menilai sebaliknya. Pedangdut kelahiran Bandung, 23 tahun silam ini dianggap semakin cantik dan tampak lebih muda di usianya kini karena rambut pendeknya itu.

"Dimana2 kalau tambut pendek setauku lbh fres deh dan lbh simple keliatan bknx malah nambah tua,,,hhmmm. Mba @cita_citata keren lhaa dgn style bgni," jelas seorang netizen.

"Klo mnurut ku mh mu pndek ataw pnjang ttp ajah cantik ko muda perpect, atw Jahe alias janda herang,,, siiipp," sambung lainnya.

(sus)