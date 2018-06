LOS ANGELES – Meghan Trainor telah resmi dipinang oleh aktor Spy Kids, Daryl Sabara, sejak bulan Desember lalu. Persiapan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius pun sudah mulai dibicarakan oleh Meghan.

Meski menyandang status selebriti, Meghan dan Daryl ternyata sepakat untuk menggelar acara pernikahannya nanti dengan konsep sederhana. Pelantun lagu All About That Bass tersebut bahkan menginginkan pesta pernikahan di gelar di halaman belakang rumahnya dengan disertai acara barbeque.

“Kupikir akan casual saja. Aku ingin menggelarnya di halaman belakang rumah. Aku memiliki halaman yang cukup besar dan manajerku, secara legal, bisa menikahkan orang,” ucap Meghan seperti dilansir ETOnline, Senin (4/6/2018).

Pun dengan urusan tamu undangan, Meghan tak ingin mengundang terlalu banyak orang ke pesta pernikahannya nanti. Ia hanya ingin sahabat-sahabat dan keluarga terdekat yang menghadiri acara tersebut.

“Aku hanya ingin mengundang teman-teman baikku dan kita akan bersantai sambil barbeque. Aku tak tahu, tapi kedengarannya seru,” sambungnya.

Bagi Meghan, Daryl adalah sosok yang benar-benar mengubah kehidupannya. Setelah bertemu Daryl, penyanyi asal Amerika ini mengaku berhenti minum alcohol, berhasil menurunkan berat badan, dan kini menjalani kehidupan yang lebih sehat.

Meghan Trainor saat ini tengah mengerjakan proyek album studio ketiganya. Album baru ini rencananya akan dirilis pada musim panas mendatang.

