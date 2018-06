SEOUL - Untuk pertama kali, aktor Jung Hae In akan menggelar fan meeting di beberapa kota Asia. Berdasarkan keterangan FNC Entertainment, event tersebut akan dimulai di Grand Peace Palace, Universitas Kyung Hee, Seoul, pada 28 Juli 2018, pukul 17.00 KST.

Dari Seoul, rencananya Jung juga akan menggelar event serupa di Taipei, Bangkok, Hong Kong, dan Manila. Namun FNC Entertainment belum merilis detail waktu fan meeting di empat kota lainnya. Sayangnya, tak ada Jakarta dalam daftar.

Jung Hae In memulai karier akting lewat drama Bride of the Century, pada 2014. Kala itu, usianya sudah menginjak 26 tahun yang dinilai banyak pihak ‘terlalu tua’ untuk memulai karier di industri hiburan.

“Aku menjalani wajib militer pada usia 21 tahun. Namun 2 tahun menjalaninya, merupakan waktu yang sangat berharga bagiku. Itu adalah titik di mana aku memutuskan menjadi apa di masa depan,” katanya seperti dilansir dari Soompi.

Dia menambahkan, “Aku putuskan menjadi aktor. Setidaknya, aku harus mencobanya, tak peduli aku sukses atau tidak. Jadi, aku menurunkan 12 kilogram bobotku selama wamil.”

Dari satu peran kecil di Bride of the Century, Jung kembali bermain di proyek lainnya. Pada tahun yang sama, dia juga bermain dalam film indie, The Youth, yang dilanjutkan dengan drama sejarah Three Musketeers.

Kemudian pada 2015, dia kembali memainkan sejumlah peran kecil dalam serial Blood dan Reply 1988, serta film Salute D’Amour. Namun dari sekian lakon kecil yang diperankannya, karakter sebagai cinta pertama Kim Go Eun dalam Guardian: The Lonely and Great God adalah yang paling menarik perhatian penonton.

Peran itu pula yang membawanya menjadi second lead dalam drama While You were Sleeping dan Prison Playbook pada 2017. Setelah merampungkan syuting Prison Playbook, Jung memilih rehat selama 2 bulan.

Pada masa rehat itulah, dia membaca skenario drama Pretty Noona Who Buys Me yang enggan dilewatkannya. Drama yang diperankannya bersama Son Hye Jin itu menjadi serial perdananya sebagai pemeran utama dan yang melambungkan popularitasnya di kalangan fans wanita.

Kini, Jung dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk kembali ke layar lebar lewat Music Book, bersama Kim Go Eun. Apabila lelaki 30 tahun itu menerimanya, maka Music Book akan menjadi proyek film kedua Jung sepanjang 2018, setelah Heungboo: The Revolutionist.

