JAKARTA – Cinta Laura semakin menujukkan keseriusannya di bidang akting dengan tampil pada sebuah film bergenre horor produksi Netflix, Nanny Surveillance. Berbeda dari biasanya, dalam film ini Cinta akan berperan sebagai tokoh antagonis.

Kepada para penggemar, aktris yang juga pernah menjajal dunia tarik suara ini membagikan trailer film tersebut melalui instagram pribadi miliknya akhir pekan lalu.

“Aku sudah lama menunggu waktu untuk membagikan kabar bahagia ini untuk kalian. Cek trailer dari filmku yang akan tayang pada bio instagram, Enjoy!"

Sebagai salah satu pemeran utama, akting Cinta diuji kala harus memainkan tokoh antagonis dengan berperan sebagai pengasuh anak. Tak hanya harus menghidupkan karakter yang belum pernah dijajalnya, Cinta juga harus berurusan dengan anak kecil.

Film arahan sutradara Olumide Odebunmi itu bercerita mengenai keluarga Scott (Adam Huber) dan Mara (Talya Carroll) yang menggunakan jasa pengasuh anak setelah ada yang membobol rumah mereka. Demi keamanan, pasangan yang dikarunai satu anak itu memasang CCTV di hampir seluruh sudut rumah mereka.

Sayang, niat untuk menjaga keamanan rumah mereka berujung pada terancamnya keselamatan sang putri setelah kedatangan Rachel (Cinta Laura). Diam-diam, Rachel punya niat tersembunyi bekerja di rumah keluarga Scott.

Bagi anda yang penasaran dengan jalan cerita serta ingin melihat aksi Cinta Laura yang memerankan tokoh jahat, Nanny Surveillance bisa dinikmati pada platform Netflix.

Cinta Laura memutuskan untuk pindah ke Amerika karena ingin menggapai cita–citanya sebagai seorang aktris yang ingin menembus pasar internasional melalui kemampuan beraktingnya. Atas kerja kerasnya, wanita kelahiran Jerman itu mendapat banyak kesempatan untuk bisa beradu akting dengan para pemain film dunia dengan bermain pada film The Ninth Passenger, Crazy for The Boys, juga The Philosopher.

