LOS ANGELES – Scarlett Johansson kembali menjejakkan kakinya di dunia tarik suara. Pemeran Black Widow dalam film-film Avengers ini baru saja merilis sebuah mini album bersama rekannya Pete Yorn.

Selain meluncurkan mini album, keduanya juga meluncurkan video music terbaru dari single berjudul Bad Dreams. Dalam video tersebut, Scarlett dan Pete tampil sebagai pemeran utama yang berbagi sebuah perjalanan malam bersama.

Mini album bertajuk Apart ini menjadi karya kedua mereka sebagai duo. Keduanya memulai proyek bersama pada tahun 2009 dengan meluncurkan album Break Up.

Dalam album Apart terdapat lima buah lagu baru berjudul Iguana Bird, Bad Dreams, Movies, Cigarillo, dan Tomorrow (feat. Scarlett Johansson) [Remix]. Album ini diproduksi oleh Capitol Records dan mulai dijual ke pasaran terhitung sejak 1 Mei 2018.

Scarlett Johansson sepertinya sedang sangat serius untuk terjun ke dunia musik. Selain berkolaborasi dengan Pete Yorn, bintang film Don Jon ini juga kabarnya sedang dalam proses membentuk sebuah girl band yang akan dinamai One and Only Singles.

(aln)