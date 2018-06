SEOUL - BLACKPINK telah dipastikan akan comeback pada 15 Juni 2018. Bos YG Entertainment, Yang Hyun Suk tampak kembali memberikan angin segar bagi Blink (fans BLACKPINK).

Baca Juga: Laris Manis, BTS Jual 280.000 Tiket Konser di Eropa dan Amerika Utara

Hal ini lantaran, dirinya memposting sebuah gambar pada akun instagram pribadinya. Gambar tersebut memperlihatkan, jumlah dan salah satu single terbaru Backpink.

Gambar yang didominasi warna pink dan hitam tersebut mengisyaratakan bahwa lagu terbaru BLACKPINK berjumlah 4. Ddu-Du Ddu-Du, yang diproduksi oleh Teddy, R.TEE, dan Bekuh Boom, merupakan tittle track di mini album ini. Nantinya, 4 single baru BLACKPINK itu akan terkumpul dalam mini album bertajuk 'Square Up', yang akan menjadi mini album pertama Jennie cs.

Sekadar informasi, BLACKPINK awalnya dijadwalkan comeback pada Mei 2018. Namun rencana itu gagal karena beberapa kendala dan persiapan.

Pada 17 Mei 2018, Yang Hyun Suk mengungkapkan jika keempat personel BLACKPINK akan menggelar promosi album baru tersebut pada Juni hingga akhir tahun 2018. Dia juga berharap para BLINK sabar menunggu karena YG Entertainment tengah mempersiapkan album terbaru BLACKPINK dengan matang.

Selain itu, dia juga telah memperkenalkan lightstick resmi BLACKPINK. Lampu konser tersebut berwarna pink dengan desain triple love dan tulisan nama grup tersebut di bagian tengah.

BLACKPINK debut pada 8 Agustus 2016, lewat lagu Boombayah yang sukses menembus chart Billboard World Digital Songs. Kesuksesan debut mereka juga ditandai dengan meraih trofi Artis Pendatang Baru Terbaik dalam ajang Golden Disc ke-31 dan Seoul Music Award ke-26.

Baca Juga: SHINee Mulai Rilis Teaser The Story of Light Ep. 2

Pada 22 Juni 2017, lagu As If Its Your Last kembali mendapat respons positif fans. Tembang itu sukses memuncaki chart Billboard World Digital Song. Lagu yang mengusung genre moombahton (campuran house music dan reggae) itu juga sempat debut di peringkat 45 Hot 100 Billboard Kanada.

(LID)