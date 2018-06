JAKARTA - Tepat pada 2 Juni kemarin, putri pertama dari pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, yakni Mikhayla Zalindra Bakrie berulangtahun yang ke-6.

Sebagai seorang ibu, wanita 28 tahun ini merayakan ulangtahun putrinya dengan sang suami, serta kedua anaknya yang lain. Tak lupa, ia juga mengabadikan momen bahagia itu pada akun Instagram pribadinya.

Dalam keterangan tulisan untuk beberapa foto, Nia Ramadhani menuturkan beberapa doa untuk Mikhayla. Salah satunya, ia berharap agar putrinya menjadi anak yang rendah hati dan sopan.

"Happy 6th Birthday My one and only Daughter MIKHAYLA. Doa Mama, supaya Mikha bisa Menjadi contoh yang baik buat Adik-adik," tulis Nia Ramadhani.

"Mikha harus tetap Rendah Hati,Sopan saat berbicara, dan Tidak boleh lupa untuk selalu melibatkan Allah dalam segala hal yang Mikha lakukan. Mudah-mudahan kelak Mikha bisa tumbuh menjadi Manusia yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Amiin Ya Allah Amiiin," lanjutnya.

Unggahannya itu pun langsung membuat netizen membanjiri kolom komentar dengan memberikan ucapan selamat dan menuliskan beberapa harapan untuk putri Nia Ramadhani tersebut.

"Selamat ulang tahun Mikhayla Tetep rendah hati yaaah kayak Mamah Nia," tulis komentar akun @tianflogger.

"Happy birthday cantik mikha semoga menjadi anak soleha dan tetap jadi kebanggan untuk kedua orang tua @ramadhaniabakrie," tambah akun @furoh_f2f.

