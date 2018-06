LOS ANGELES - Matthew Lewis, aktor kenamaan asal Inggris ini terkenal sebagai pemain karakter Neville Longbottom di franchise film Harry Potter karya J.K. Rowling.

Namun ternyata, belakangan ini diketahui jika Lewis merupakan salah satu penggemar band Arctic Monkeys. Dia bahkan sudah memiliki rencana untuk melihat konser grup band asal Inggris tersebut beberapa waktu mendatang di Italia.

Sayangnya, hobi Lewis tidak didukung oleh sang Angela Jones yang kini resmi menjadi istrinya. Lantas, apa alasan Angela melarang aktor berusia 28 tahun tersebut menonton konser tersebut?

Ternyata, seperti dilansir dari laman NME, Minggu (3/6/2018), Angela lebih memilih untuk ‘memaksa’ Lewis untuk menikah jika dibandingkan untuk menonton konser Arctic Monkey. Hal ini dikarenakan hari konser tersebut sama dengan hari pernikahan mereka.

Meski batal menonton konser, Lewis pun tak kecewa. Dia malah memposting sebuah lelucon mengenai hal tersebut di akun Twitter pribadinya.

“Bukan hanya saya ketinggalan (konser) Arctic Monkeys di Los Aangeles, tetapi saya juga ketinggalan penampilan mereka di Italia. Saya berada di sana (Italia) pada saat yang sama, tapi istri saya membuat saya menikah. Saya marah,” canda Lewis.

Not only did I miss @ArcticMonkeys in LA but they were performing in Italy at the same time we were there and my wife made me get married instead. Fuming. pic.twitter.com/VEZfTkizBa— Matthew Lewis (@Mattdavelewis) May 28, 2018