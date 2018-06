JAKARTA - Aktris cantik Ariel Tatum melakoni sebuah peran di dunia akting adalah hal yang sudah biasa. Tapi kali ini, wanita umur 21 tahun itu, harus memainkan drama teater yang bercerita tentang Jaka Tarub, yakni Langit 7 Bidadari.

"Aku senang banget bisa dipercaya main ini dan ini pertama kali aku main teater. Apalagi main teater ini, bersama para artis senior seperti Indi Barends dan Ersa Mayori," kata Ariel Tatum saat ditemui dikawasan TMII, Jakarta Timur, Jum'at 1 Juni 2018.

"Main teater ini juga bagi aku deg-degan banget. Pasalnya ini pertama kali main teater, kedua harus profesional, ketiga waktunya singkat banget dan keempat aku harus nyanyi di akhir acara. Itu semua 'home pressure' jadian satu deg-degan banget," sambungnya.

Ariel Tatum juga menceritakan tentang, dirinya main bareng teater dengan artis senior seperti Indi Barends dan Ersa Mayori tersebut. Menurut ia main dengan mereka berdua itu, dirinya sangat santai dan rileks.

"It's just have fun dan rileks artinya, ya udah santai aja, bismillah dan lakuin yang terbaik pada acara tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, Kecantikan Ariel Tatum tentu tak perlu diragukan lagi. Karena kacantikan itu lah, Ariel terpilih menjadi bidadari dalam drama teater yang bercerita tentang Jaka Tarub, yakni Langit 7 Bidadari.

Tak sendiri, akan ada bidadari cantik lainnya seperti Indi Barends, Ashanty, Ersa Mayori, Ririn Ekawati, Kezia Warouw, hingga Sarwendah. Pentas ini akan akan disutradarai oleh Harry de Fretes.

Ariel Tatum mengaku tertekan menjadi bidadari di antara enam wanita cantik di atas. Selain menjadi bidadari yang paling muda, Ariel mempunyai beban untuk tampil maksimal di pentas yang akan dilaksanakan pada 1 Juni 2018 di Gedung Teater.

(edi)