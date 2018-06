LOS ANGELES - Film IT : Chapeter Two dikabarkan kini sudah masuk tahap pra-produksi. Hal ini dikarenakan mereka akan mulai melakukan pengambilan gambar pada musim panas depan, atau dalam waktu beberapa bulan lagi.

Belum lama ini, pemeran utama dari film tersebut, yakin Bill Skarsgard membocorkan beberapa hal dari film tersebut. Dia mengatakan bahwa film tersebut akan berbeda dengan film IT yang pertama.

"Aku benar-benar menantikannya. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat berbeda kali ini,” ujar Bill seperti dikutip dari laman Comicbook, Jumat 1 Juni 2018.

Bill menambahkan jika di dalam film ini, akan banyak aktor kawakan bermain dalam film tersebut.

“Di dalam film ini juga akan memiliki aktor yang luar biasa dan berpengalaman. Jadi ini akan menjadi pengalaman yang berbeda. Tapi saya menantikannya," paparnya.

Beberapa artis yang dimaksud oleh Bill seperti Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Jay Ryan, dan Andy Bean. Mereka dipastikan akan masuk ke dalam film IT : Chapter Two.

Mereka akan memerankan versi dewasa dari anak-anak Losers Club. Meski begitu, para pemeran anak-anak yang ada di film pertama juga akan kembali tampil dalam film tersebut.

Sedangkan Bill akan kembali memerankan karakter ‘Pennywise Clown’, yang merupakan karakter inti dari film tersebut. Namun hingga saat ini belum diketahui hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam film tersebut.

Namun jika mengingat film IT yang pertama, jalan cerita dari film tersebut sama persis dengan novel IT asli karangan Stephen King. Jika tren ini berlanjut, maka kita sudah akan mendapatkan bayangan dari film tersebut.

Di dalam film tersebut, diceritakan bahwa seri kedua dari IT terjadi 30 tahun semenjak kejadian pertama. Para anggota ‘Losers Club’ kembali ke kampung halaman mereka di Derry, Maine setelah 27 tahun meninggalkan kota tersebut.

Lalu, kejadian apa saja yang akan mereka alami di dalam film tersebut? Yah, untuk mengetahuinya, nampaknya kita harus menunggu sampai film tersebut diluncurkan pada September 2019 mendatang.

(edi)