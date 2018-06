LOS ANGELES - Festival dan konferensi musik Korea terbesar, yakni Korean Wave Convention (KCON) 2018 akan segera digelar. Kali ini, Los Angeles terpilih menjadi tuan rumah dari festival Korea terbesar tersebut.

Dalam penyelenggaraan KCON, ada satu kebiasaan yang selalu dibawa oleh panitia dalam menyeleggaraan acara tersebut. Hal tersebut adalah membawa beberapa bintang Korea untuk tampil di atas panggung dan bertemu dengan para penggemarnya.

Dan kabarnya, Wanna One akan menjadi grup boyband pertama yang dipastikan untuk hadir di KCON 2018. Namun mereka tak sendiri, karena Chung Ha akan menemani mereka untuk melakukan pentas di panggung yang sama.

Mengutip dari laman Billboard, Jumat 1 Juni 2018, Wanna One dan Chung Ha terpilih dikarenakan tingkat kepopuleran mereka yang tinggi. Selain itu, nama keduanya di kancah interasional juga cukup baik.

Wanna One merilis album pertama mereka, yakni ‘1X1 = 1 (To Be One)’ musim panas lalu, dan memulai debutnya di urutan ketiga di chart album dunia. Mereka kini akan merilis album lain, yakni 1 ÷ x = 1 (Undivided) pada 4 Juni mendatang.

Sementara itu, Chung Ha mulai terkenal pasca-I.O.I dengan merilis "Why Don’t You Know" tahun lalu, yang berkolaborasi degan Nucksal. Lagu tersebut kemudian populer dalam waktu yang cukup cepat.

Dia sejak itu mempertahankan statusnya sebagai salah satu penyanyi solo wanita muda paling terkemuka di Korea Selatan dengan lagu ‘Roller Coaster’, yang diluncurkan Januari lalu. Single utama dari proyeknya, yakni Offset telah berada di urutan ke-13 di chart album dunia.

Sekedar informasi, KCON pertama kali dilakukan pada 2012 lalu, namun baru hanya ada di Korea Selatan saja. Kemudian pada 2015, KCON merambah negara lain, yakni Jepang.

Lalu pada 2016, KCON kemudian dilangsungkan di Abu Dhabi dan Prancis. Sedangkan pada 2017, KCON diselenggarakan di beberapa negara, seperti Meksiko dan Australia. Kemudian pada 2018, KCON akan diselenggarakan di beberapa lokasi di Amerika.

(edi)