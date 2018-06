SEOUL - Drama Kai EXO, The Miracle We Met sukses menarik perhatian masyarakat Korea. Pasalnya drama yang tayang di KBS 2TV ini mencatatkan diri sebagai peraih rating tertinggi pada episode terakhir penayangannya.

Melansir Soompi, hal ini diketahui dari Nielsen Korea yang telah merilis peringkat penonton untuk episode 29 Mei pada slot penayangan Senin-Selasa, Kamis (31/5/2018).

Drama yang tayang pada 2 April 2018 itu mampu berada dipuncak slot dengan rating 13,1 persen. Berdasarkan hal ini, episode 29 Mei menjadi episode ke-13 dengan rating di atas 10 persen.

Serial The Miracle We Met telah memulai debutnya dengan cukup mulus. Pada episode 1 dan 2, drama ini mengantongi rating hingga 8,2 persen dan 9,2 persen.

Selain itu, dengan meraih rating 13,1 persen, drama produksi AStory tersebut mengalahkan rekor sebelumnya yang meraih 12,6 persen dan menjadi rating tertinggi dari 18 episode.

Menariknya, The Miracle We Meet mampu mengalahkan rating drama pesaingnnya, yaitu Wok of Love dan Partners for Justice. Drama yang dibintangi Jung Jae Young dan Jung Yu Mi, Partners for Justice hanya mampu mengumpulkan peringkat 5,6 dan 6,4 persen penonton.

Sementara itu, drama Wok of Love yang tayang di SBS, jauh tertinggal di belakang. Drama yang dibintangi oleh Jang Hyuk, Junho 2M, dan Jung Rye Won ini hanya mampu mengumpulkan rating 4,5 dan 5,2 persen, pada penayangan 29 Mei 2018.

Sekadar informasi, di episode terakhir penayangannya, drama yang turut dibintangi oleh Kim Myung Min dan Go Chang Suk itu berakhir dengan bahagia.

Song Hyun Chul A (Kim Myung Min) dna Song Hyun Chul B (Go Chang Suk) kembali ke masa lalu. Song B harus tinggal ditubuh Song A dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Jo Yeon Hwa (Ra Mi Ran). Dia kemudian mengakui cintanya pada Sun Hye Jin (Kim Hyun Joo).

Drama The Miracle We Meet, sejatinya berkisah tentang dua pria biasa dengan nama yang sama, namun hidupnya berlawanan.

